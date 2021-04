Με τα self test που μπήκαν από σήμερα (12.04.2021) στη ζωή μας, τα κρούσματα θα αυξηθούν, αλλά δεν θα αυξηθούν οι διασωληνωμένοι και οι νεκροί. Την άποψη αυτή εξέφρασε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, που έκρουσε και… «καμπανάκι» για τα κορονοπάρτι.

Υπάρχει μεγάλη διασπορά της νόσου και με τα self test θα βρεθούν αρκετούς ανθρώπους που θα είναι θετικοί. «Οι περισσότεροι από αυτούς θα είναι πράγματι θετικοί. Δηλαδή αν επαναληφτεί θα βγουν θετικοί. Οπότε είναι χρήσιμο γιατί θα απομονωθούν και θα μειωθεί η διασπορά» τόνισε ο Θόδωρος Βασιλακόπουλος μιλώντας τη Δευτέρα στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

Όπως σημείωσε ο καθηγητής, τις επόμενες μέρες, λόγω εφαρμογής των self test, ο αριθμός των κρουσμάτων θα αυξηθεί. «Αυτό δεν θα αυξήσει ούτε τους διασωληνωμένους, ούτε τους νεκρούς, αναμένεται να προστατέψει μελλοντικά από αυτό. Παράλληλα, τόνισε πως το ποσοστό της θετικότητας θα πέσει γιατί η δειγματοληψία που γίνεται τώρα είναι τυχαία», επεσήμανε.

Όσον αφορά στο Πάσχα, ο Θ. Βασιλακόπουλος το συνέδεσε εν πολλοίς με τα… κορονοπάρτι που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Αθήνα (σ.σ. στην πλατεία Βαρνάβα είχαν ακόμη και DJ και πυροτεχνήματα).

Αναφερόμενος στα πάρτι και τις εικόνες έξω από μαγαζιά take away, ο καθηγητής τόνισε πως το επόμενο που πρέπει να γίνει είναι πριν πας στο κορωνοπάρτι να παρουσιάζεις το αρνητικό self test και σημείωσε πως οι μαζώξεις τέτοιου τύπου μπορεί να κοστίσουν και το Πάσχα. «Πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πάρτι σε γειτονιές με take away ποτά… Εμείς και η συμπεριφορά μας καθορίζει το τι θα γίνει και το Πάσχα… Ή θα το κόψουμε ή θα το κάνουμε οργανωμένα με καθίσματα σε απόσταση σε ανοιχτούς χώρους χωρίς όρθιους».

Σχετικά με τις μετακινήσεις επεσήμανε ότι θα πρέπει να υπάρξει διαφορετική μεταχείριση στους πλήρως εμβολιασμένους. «Δεν έχει κανένα νόημα ο εμβολιασμένος να μην μπορεί να μετακινηθεί. Νομίζω ότι το Πάσχα, αν δεν επιτραπούν οι μετακινήσεις, είναι μέσα στην Αθήνα και τις μεγάλες πόλεις να γίνει χαμός».

Από την πλευρά του, επίσης στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΙ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και πνευμονολόγος στο νοσοκομείο Αττικόν, Στέλιος Λουκίδης επεσήμανε ότι τα self test είναι καλό μέτρο για να ιχνηλατήσει να βρει περιπτώσεις.

«Σημαντικό στην δουλειά και ειδικά για το άνοιγμα της εστίασης. Όταν κάνεις τα οικονομικά ανοίγματα πρέπει να έχει στενή παρατήρηση. Αν καταφέρουμε και δείξουμε στις 15 επόμενες ημέρες ότι στα σχολεία και ότι βοηθάει στην ιχνηλάτηση και απομόνωση των κρουσμάτων θα είμαστε πάρα πολύ μπροστά από πολλές ευρωπαϊκές χώρες».

Σχετικά με το Πάσχα ο σημείωσε πως «θα ήθελα να δω πως θα εξελιχθούν τα πράγματα μέσα στις επόμενες 10 -15 ημέρες γιατί βλέπω μια μικρή επιπέδωση των εισαγωγών ενώ σημείωσε ότι υπάρχει μια αυξημένη τάση για τις ΜΕΘ».