Καραντίνα… αγάπη μου! Ιδού όλα τα μέτρα του lockdown

Από τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου, 07.11.2020, η χώρα μπαίνει στο δεύτερο lockdown από την αρχή της πανδημίας και οι ζωές μας… αλλάζουν ξανά.

Τα SMS για την οποιαδήποτε μετακίνηση επανέρχονται, καταστήματα κλείνουν και γενικά… τα κεφάλια μέσα με στόχο το νέο αυτό lockdown να γίνει “ανάχωμα” στην φρενήρη πορεία που διαγράφει ο κορονοϊός τις τελευταίες ημέρες με τα 2.448 νέα κρούσματα της Παρασκευής, 06.11.2020, να αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Αυτά τα μέτρα φέρνει το νέο lockdown

Αρχικά οι μετακινήσεις θα επιτρέπονται, πλέον, για ελάχιστες περιπτώσεις, ενώ συγκεκριμένα είναι τα καταστήματα που θα παραμείνουν ανοιχτά για τη διάθεση προϊοντων και υπηρεσιών.

Οι εκκλησίες θα κλείσουν για τους πιστούς και όσοι θέλετε να επισκεφτείτε κάποιο κομμωτήριο, μπορείτε να το κάνετε μόνο μέσα στο σαββατοκύριακο, καθώς από Δευτέρα, κατεβάζουν ρολά και αυτά. Όλες οι μετακινήσεις απαιτούν τη χρήση μάσκας, ενώ οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί, με τα πρόστιμα για τους πολίτες που δεν τηρούν τα μέτρα, να διπλασιαζονται.

Τα καταστήματα που παραμένουν ανοιχτά παρά το lockdown

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, τα καταστήματα που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους την περίοδο του lockdown, είναι τα εξής:

– Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κ.λπ.) που θα λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο.

– Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

– Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

– Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.)

– Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ

– Καθαριστήρια

– Περίπτερα (24ώρο)

– Φαρμακεία

– Πρατήρια καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων

– Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών

– Pet shops

– Η λειτουργία των λαϊκών αγορών πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων, λειτουργία παράλληλων αγορών και απόσταση πάγκων 5 μέτρων.

– Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου οι Υπεραγορές τροφίμων καθώς και κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως 17:00.

Κλείνει το λιανεμπόριο εκτός από τα τρόφιμα

Κλειστά θα παραμείνουν λιανεμπόριο, κομμωτήρια και υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής. Εστιατόρια και καφέ θα παραμείνουν κλειστά και θα επιτρέπονται μόνο το delivery και το take away. Θα κλείσουν παιδότοποι, παιδικές χαρές και τα πάρκα ψυχαγωγίας / θεματικά πάρκα.

Δείτε αναλυτικά τους ΚΑΔ που αναστέλλουν τη λειτουργία τους από τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Κλειστές για τους πιστούς και οι εκκλησίες

Σε ότι αφορά στις εκκλησίες, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά δεν θα επιτρέπεται η είσοδος πιστών στους Ναούς και οι Θείες Λειτουργίες θα τελούνται από τους Ιερείς παρουσία μονάχα των ιεροψαλτών.

Πώς θα πάτε στο κομμωτήριο Σάββατο και Κυριακή

Για δύο ακόμη ημέρες θα παραμείνουν ανοιχτά τα κουρεία και τα κομμωτήρια, που κατεβάζουν ρολά το βράδυ της Κυριακής, αντί για σήμερα, όπως τα υπόλοιπα καταστήματα. Για να πάει κανείς στο κομμωτήριο λοιπόν, θα πρέπει να στείλει μήνυμα στο 13033 και να επιλέξει τον κωδικό 2 – μετάβαση, δηλαδή, σε εν λειτουργία κατάστημα. Από τη Δευτέρα και μετά τα κομμωτήρια-κουρεία βγαίνουν από τη λίστα των ανοιχτών καταστημάτων και ο κωδικός 2 θα αφορά μόνο σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφίμων εν γένει.

Αναλυτικά πώς θα στείλετε SMS στο 13033 για να μετακινηθείτε

Το SMS στο 13033 (που είναι δωρεάν από όλους τους παρόχους), για τη μετακίνηση από τις 05:00 ως τις 21:00 πρέπει να είναι της μορφής:

Χ [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

1. Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

2. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

3. Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

4. Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο.

5. Μετάβαση σε τελετή κηδείας υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Θα λαμβάνετε ως απάντηση: Μετακίνηση [κενό] X [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

Για το διάστημα 21:00-05:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις ΜΟΝΟ για λόγους εργασίας [με βεβαίωση εργοδότη τύπου Α, χωρίς SMS], υγείας [SMS – Επιλογή 1] και η ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο [SMS – Επιλογή 6].

Διπλασιάζεται στα 300 ευρώ το πρόστιμο!

Σχετικά με τα πρόστιμα, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι διπλασιάζονται τα πρόστιμα και ειδικότερα για παράβαση των μέτρων ή ψευδή δήλωση SMS, ή βεβαίωσης, το πρόστιμο πλέον ανέρχεται σε 300 ευρώ από 150 που ήταν κατά το προηγούμενο διάστημα. Ο δε εργοδότης θα τιμωρείται με 500 ευρώ πρόστιμο για ψευδή δήλωση. Για παράβαση αναστολής λειτουργίας καταστήματος το πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ, ενώ τα φυσικά πρόσωπα θα τιμωρούνται με πρόστιμο 3.000 ευρώ για την ίδια παράβαση.

Δεν κλείνουν τα ΕΛΤΑ

Κανονικά θα λειτουργούν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ την περίοδο των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού ενσωματώνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της υγείας των πελατών και των εργαζομένων τους, αλλά και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ταχυδρομικής εξυπηρέτησης της χώρας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εφαρμόζουν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου τους σε πανελλαδικό επίπεδο, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και για τη διαχείριση τυχόν κρουσμάτων.

Πότε επιτρέπονται μετακινήσεις εντός της επικράτειας

Με την έναρξη του lockdown τα ξημερώματα του Σαββάτου, τίθεται αυτόματα σε ισχύ και η απαγόρευση μετακίνησης από νομό σε νομό εντός της επικράτειας.

Υπάρχουν ωστόσο τέσσερις περιπτώσεις που επιτρέπουν τη μετακίνηση στο εσωτερικό της χώρας και αφορούν στην επιστροφή στον τόπο μόνιμης κατοικίας, στην επανένωση οικογενειών, σε επαγγελματικούς λόγους και σε λόγους υγείας.

Πώς θα μεταβείτε από νομό σε νομό για τη συγκομιδή της ελιάς – Τι ισχύει για το κυνήγι

Διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται μετακινήσεις σε περιπτώσεις όπως η συγκομιδή της ελιάς όπου απαιτείται μεταφορά μεταξύ νομών, έδωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Παναγιώτης Σταμπουλίδης, με δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε να διασφαλίσουμε τις περιουσίες, ας μην γίνει αφορμή για κατάχρηση» είπε ο κ. Σταμπουλίδης, διευκρινίζοντας πως «οι αγροτικές εργασίες πραγματοποιούνται κανονικά είτε από τους αγρότες κατ’ επάγγελμα είτε από τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων με καλλιέργειες αρκεί να φέρουν μαζί τους το έντυπο μετακίνησης για λόγους εργασίας, στην οποία θα αναγράψουν «για αγροτική παραγωγή» και το Ε9 που θα πιστοποιεί την ιδιοκτησία τους.

Διευκρίνισε επίσης ότι το κυνήγι επίσης απαγορεύεται, όπως και το ερασιτεχνικό ψάρεμα από την ακτή, το οποίο επιτρέπεται μόνο για τους επαγγελματίες.

