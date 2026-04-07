Καρδίτσα: Βγήκαν ξανά οι αγρότες με τρακτέρ στους δρόμους – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο του Ε65

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες της Καρδίτσας και συγκεκριμένα στον κόμβο του Ε65 βρίσκονται σήμερα (07.04.2026) με τρακτέρ, αγρότες του νομού Καρδίτσας, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Η απόφαση για την κινητοποίηση με τρακτέρ ελήφθη μετά από διευρυμένη συνεδρίαση που πραγματοποίησε το ΔΣ της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ) από κοινού με τους Αγροτικούς Συλλόγους της περιοχής. Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας, σε δηλώσεις του τόνισε πως υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης για τους αγρότες που δεν μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να παράγουν με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Λόγω της αγροτικής κινητοποίησης η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοίνωσε ότι με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, για λόγους ασφαλείας, σήμερα και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ως εξής:

α) Στην Επαρχιακή Οδό Καρδίτσας-Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας – έξοδος ΒΙΠΕ).

β) Στην ΕΟ Καρδίτσας-Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου – αερογέφυρα Σοφάδων).

Κατά τη διάρκεια των ως άνω απαγορεύσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λάρισα:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των ΤΚ Γοργοβιτών – ΒΙΠΕ και είσοδο στην Επ. Οδ. Καρδίτσας – Λάρισας (ύψος 1ης διασταύρωσης Ματαράγκας) και αντίστροφα.

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λαμία:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Καρποχωρίου και είσοδο στην ΕΟ Τρικάλων – Καρδίτσας – Ν. Μοναστηρίου (ύψος αερογέφυρας Σοφάδων) και αντίστροφα.

γ) Στις εισόδους – εξόδους αμφίπλευρα του Κόμβου Καρδίτσας του Ε-65.

δ) στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω απαγόρευσης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως: