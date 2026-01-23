Ελλάδα

Κάρπαθος και Κιλκίς ανάμεσα στα 10 ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026

Αποθέωση της Καρπάθου για τα παραδοσιακά χωριά και τις πανέμορφες παραλίες - Κατάλληλος προορισμός για εναλλακτικό τουρισμό, το Κιλκίς, σύμφωνα με την λίστα
Ως δύο από τους 10 «εναπομείναντες παραδείσους» του κόσμου χαρακτηρίστηκε η Κάρπαθος και το Κιλκίς. Το πανέμορφο νησί των Δωδεκανήσων, κατέλαβε την 6η θέση στη λίστα με τα πιο αυθεντικά, ποιοτικά και αναλλοίωτα από τον υπερτουρισμού, μέρη, σε κάθε γωνιά του πλανήτη ενώ η πόλη της βόρειας Ελλάδας, στη 10 θέση.

Η δημοσιογραφική ομάδα του news18.com, συμπεριέλαβε στην λίστα προορισμούς και από Ισπανία, Ιταλία, Γροιλανδία, Γεωργία, Ινδία, Χιλή και Νήσους Φερόε. Στη σχετική ανάλυση για την Κάρπαθο, το νησί χαρακτηρίζεται ως «αναζωογονητικά παραδοσιακή», με «ανεμοδαρμένες παραλίες, βουνά και πανέμορφα χωριά», έναν προορισμό για αυθεντικές διακοπές σε νησί. Σχετικά με το Κιλκίς από την άλλη, αναφέρεται πως είναι πλούσιο σε δάση, καταρράκτες και ιαματικές πηγές προσφέροντας την δυνατότητα για εναλλακτικό τουρισμό.

«Η Κάρπαθος διατηρεί τον αυθεντικό της χαρακτήρα και προσφέρει μια αναζωογονητική εμπειρία μακριά από τα συνηθισμένα. Παραλίες με άγρια ομορφιά, επιβλητικά ορεινά τοπία και γραφικά χωριά όπου τα τοπικά έθιμα παραμένουν ζωντανά, συνθέτουν έναν ιδανικό προορισμό με εύρος εναλλακτικών επιλογών», αναφέρει το μέσο.

Σημειώνεται πως με χρηματοδότηση που εξασφάλισε ο δήμος από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναμένεται να δρομολογηθούν δύο νέα έργα για την ανάπτυξη των θεματικών μορφών τουρισμού και την ενίσχυση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, τα οποία θα αφορούν την δημιουργία και αξιοποίηση νέων αναρριχητικών πεδίων και περιπατητικών διαδρομών.

«Στόχος μας είναι η ανάδειξη της Καρπάθου ως ποιοτικού προορισμού και η υλοποίηση έργων για την αναβάθμιση των βασικών υποδομών του νησιού και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων», επισημαίνει ο δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελλουζής.

Ο Δήμος Καρπάθου έχει εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση ύψους 2.800.000 ευρώ από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προμήθεια μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης η οποία θα διασφαλίζει μόνιμη και επαρκή παροχή νερού σε δωδεκάμηνη βάση, προσφέροντας 2.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως στη Χώρα της Καρπάθου.

Παράλληλα, μέσω των μόνιμων μονάδων αφαλάτωσης, θα εξασφαλιστεί η παροχή 300 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως για όλο το έτος στην Τοπική Κοινότητα Απερίου Καρπάθου, ενισχύοντας ουσιαστικά την υδροδοτική επάρκεια της περιοχής.

Η «χρυσή» δεκάδα του news18

1.Albarracín, Ισπανία

2. Svaneti, Γεωργία

3. Kangerlussuaq, Γροιλανδία

4. Carloforte, Ιταλία

5. Dzukou Valley, Ινδία

6. Κάρπαθος, Ελλάδα

7. Aysén Region, Χιλή

8. Basilicata countryside, Ιταλία

9. Saksun, Νησιά Φερόε

10. Κιλκίς, Ελλάδα

