Καστοριά: Εκτός κινδύνου ο άνδρας που βρέθηκε θετικός στη φυματίωση – Ανταποκρίθηκε στην αγωγή και δεν μεταδίδει τη νόσο

Ανησυχία έχει προκαλέσει η είδηση ότι στην Καστοριά ένας άνδρας βρέθηκε θετικός στην φυματίωση, όμως τα νέα είναι θετικά.

Ο άνδρας από την Καστοριά που νοσεί από φυματίωση έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για εξειδικευμένη παρακολούθηση. Οι θεράποντες ιατροί εκφράζουν την αισιοδοξία τους για την πορεία της υγείας του, τονίζοντας την καλή του αντίδραση στη φαρμακευτική αγωγή.

Από τη στιγμή που έχει ανταποκριθεί στη φαρμακευτική αγωγή δεν μεταδίδει τη νόσο. Ενδεικτικό της ελεγχόμενης κατάστασης είναι το γεγονός ότι ο ασθενής δεν βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας, ακολουθώντας τα σύγχρονα πρωτόκολλα για τη διαχείριση της νόσου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς Λάζαρο Παπαδόπουλο που μίλησε στον alphafm.gr ο ασθενής λαμβάνει ήδη την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή και, ως εκ τούτου, δεν είναι πλέον μεταδοτικός.

Σχετικά με τις στενές επαφές του άνδρα με την φυματίωση, ο κ. Παπαδόπουλος εξήγησε ότι τα τεστ κουαντιφερόν που διενεργήθηκαν έδειξαν πως ορισμένα άτομα είχαν εκτεθεί στον ιό, χωρίς ωστόσο κανένα από αυτά να νοσεί ενεργά.

«Ενα κρούσμα είναι επίσημα δηλωμένο. Στο άμεσο περιβάλλον του νοσούντα έχουμε 15 κουαντιφερόν. Το κουαντιφερόν είναι η εξέλιξη της μαντού που σημαίνει ότι είναι άτομα που δεν νοσούν. Στους περισσότερους από αυτούς έχει γίνει έλεγχος με ακτινογραφία δεν έχουν κανένα εύρημα. Είναι θετικοί, αλλά δεν νοσούν. Εκκρεμούν και άλλα αποτελέσματα από κουαντιοφερόν.

Αυτοί που βγήκαν θετικοί στο κουαντιφερόν δεν μεταδίδουν τη φυματίωση. Άρα αυτός που μπορεί να μεταδώσει τη φυματίωση είναι μόνο εκείνος που νοσεί. Εχει πάρει ωστόσο φαρμακευτική αγωγή και αυτή τη στιγμή δεν μεταδίδει ούτε και αυτός. Η επικινδυνότητα είναι να βρούμε και άλλα κρούσματα που έχουν κάνει διασπορα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοια περιστατικά.

Ο ασθενής έχει ανταποκριθεί στη φαρμακευτική αγωγή. Θέλει λίγη υπομονή ακόμα για να δούμε αν έχουμε άλλα κρούσματα και να γίνει η ιχνηλάτηση στο οικογενειακό και εργασιακό του περιβάλλον.

Τα συμπτώματα είναι έντονος βήχας. Αν οι ευπαθείς ομάδες κολλήσουν είναι πιο ευάλωτοι να εμφανίσουν σοβαρά συμπτώματα. Η φυματίωση κολλάει με το σάλιο. Θετικά, κουαντιφερόν θα έχουμε, το θέμα είναι να μην υπάρχει κάποιος άλλος νοσούντας».