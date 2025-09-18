Κρούσμα φυματίωσης σε άνδρα στην Καστοριά – Μεταφέρθηκε για νοσηλεία στα Γιάννενα

Άνδρας από την Καστοριά με φυματίωση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στα Γιάννενα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Του έχει δοθεί η αντιβίωση και φαίνεται να υπάρχει πολύ καλή αντίδραση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του alphafm.gr, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, Λάζαρος Παπαδόπουλος μίλησε για το περιστατικό φυματίωσης λέγοντας πως «εδώ και ελάχιστες ώρες έχουμε ενημερωθεί κι εμείς, δεν χρειάζεται πανικός, ο ασθενής μέχρι αυτή την στιγμή είναι καλά και δεν θα πρέπει να πανικοβληθούν οι πολίτες τουλάχιστον με τα δεδομένα της στιγμής».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φυματίωση είναι μια σοβαρή μεταδοτική ασθένεια που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε θάνατο. Για την Ελλάδα, αποτελεί σοβαρό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας.

Η φυματίωση προκαλείται από ένα μικρόβιο που λέγεται μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης και σπανιότερα από άλλους τύπους μυκοβακτηριδίων. Το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης μπορεί να προσβάλει οποιοδήποτε όργανο του σώματος, συνήθως όμως προσβάλλει τους πνεύμονες.

Εάν έχετε λόγους να ανησυχείτε ότι μπορεί να πάσχετε από φυματίωση, ή έχετε έρθει σε επαφή με άτομο που έχει φυματίωση, πρέπει να επισκεφθείτε τον ιατρό και να τον ενημερώσετε πριν από την εξέταση για την πιθανότητα να έχετε εκτεθεί στο μυκοβακτηρίδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι είναι η φυματίωση

Η μόλυνση από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης προκαλείται από την επαφή με άτομο που νοσεί. Το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης βρίσκεται σε μικροσκοπικά σταγονίδια στον αέρα, γύρω από τον ασθενή ο οποίος βήχει, φταρνίζεται ή μιλά έντονα. Ο υγιής άνθρωπος μολύνεται όταν εισπνεύσει αυτά τα σταγονίδια και φτάσουν στους πνεύμονές του. Εάν κάποιος μολυνθεί από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, μπορεί να μην νοσήσει διότι το ανοσοποιητικό του σύστημα θα καταστρέψει τα μυκοβακτηρίδια. Μπορεί όμως να μην εκδηλώσει φυματίωση ή το ανοσοποιητικό του σύστημα να περιορίσει τα μυκοβακτηρίδια, αλλά να μην τα εξουδετερώσει όλα και πλήρως. Αυτή η περίπτωση είναι η λεγόμενη λανθάνουσα φυματίωση. Τα άτομα με λανθάνουσα φυματίωση δεν νοσούν αμέσως μετά τη μόλυνση, αλλά μπορεί να εκδηλώσουν τη φυματίωση αργότερα στη ζωή τους.

Συμπτώματα

Βήχας με μεγάλη διάρκεια

Πυρετός

Νυχτερινοί ιδρώτες

Διογκωμένοι λεμφαδένες

Αιμόπτυση

Απώλεια βάρους χωρίς το άτομο να κάνει δίαιτα.

Η διάγνωση της φυματίωσης είναι ενίοτε δύσκολη και ο γιατρός θα πρέπει να λάβει υπόψη του τόσο την κλινική εικόνα, όσο και αποτελέσματα κατάλληλων αιματολογικών και απεικονιστικών εξετάσεων. Πολύ χρήσιμη είναι η εξέταση των πτυέλων καθώς και βρογχικού εκπλύματος που λαμβάνεται με τη βρογχοσκόπηση.

Θεραπεία

Η θεραπεία περιλαμβάνει διάφορους συνδυασμούς ειδικών φαρμάκων, συνήθως τεσσάρων και μπορεί να διαρκέσει 6 μήνες ή και περισσότερο.