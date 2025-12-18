Καθυστερήσεις στον Προαστιακό λόγω φωτιάς στον Ασπρόπυργο

Λόγω φωτιάς που ξέσπασε στο ύψος του Ασπροπύργου και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή του Προαστιακού, η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος διακόπηκε στις 19:12.

Η εντολή για διακοπή της κυκλοφορίας του Προαστιακού, δόθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος. Τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά στον Ασπρόπυργο, ωστόσο, παραμένουν άγνωστα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 1327 (Κιάτο – Πειραιάς) με 110 επιβάτες παραμένει στον Σ.Σ. Νέας Περάμου, ενώ αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στις 20:03 κατόπιν εντολής της πυροσβεστικής.

Πριν την ομαλοποίηση των δρομολογίων αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια Πειραιάς – Κιάτο.