Καβάλα: 80χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση – Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα

Για εμπρησμό συνελήφθη ένας 80χρονος στην Καβάλα, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά με πρόθεση, με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξερά χόρτα στην περιοχή Διπόταμος, στις 19:25 το απόγευμα της Κυριακής (16.8.26).

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) της ΔΑΕΕ του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Δίποταμος, του δήμου Νέστου Καβάλας. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 80χρονος έθεσε φωτιά με πρόθεση, με τη χρήση γυμνής φλόγας, σε ξερά χόρτα.

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Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του ΑΚΑΕΕ Καβάλας, για εμπρησμό από πρόθεση.

Ο συλληφθείς κρατείται, ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 16 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 722 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.152.891,95 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 302 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 271 (89,74%) είναι από αμέλεια και οι 31 (10,26%) από πρόθεση.

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Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι αμείλικτο απέναντι σε κάθε εμπρηστική ενέργεια από πρόθεση, η οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης.