Καβάλα: «Ο πατέρας είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ήταν η κακιά στιγμή» λέει ο θείος της 3χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Μέσα σε κλίμα οδύνης, φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν σήμερα στη Λάρισα το τρίχρονο κοριτσάκι που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το Μεγάλο Σάββατο (11.04.2026) στην Καβάλα. Ο θείος του άτυχου παιδιού μιλά στο newsit.gr για όσα συνέβησαν.

Το τρίχρονο κοριτσάκι βρήκε φριχτό θάνατο μετά το θανατηφόρο τροχαίο το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, όταν ο 28χρονος πατέρας της, που οδηγούσε το αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα που οδηγούσε 51χρονος στην Εθνική Οδό Καβάλας – Σερρών.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν επίσης η 27χρονη σύζυγός του, που τραυματίστηκε σοβαρά, ο 10χρονος γιος τους, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε, καθώς και το τρίχρονο κορίτσι τους, που τραυματίστηκε θανάσιμα. Το παιδί βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του, στη μπροστινή θέση του οχήματος.

Η 27χρονη μητέρα νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ το 10χρονο αγόρι έχει υποστεί σοβαρές κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και νοσηλεύεται στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Ο θείος του τρίχρονου κοριτσιού, εμφανώς σοκαρισμένος, περιγράφει στο newsit.gr όσα έγιναν: «Όλη η οικογένεια πήγαινε σε μια εκκλησία για να προσκυνήσει λόγω των ημερών. Κάποια στιγμή ο πατέρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έγινε μετωπική σύγκρουση με ένα ταξί.

Η μικρή καθόταν στο μπροστινό κάθισμα μαζί με τη μητέρα της — ήταν λάθος, βέβαια. Ο πατέρας δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, όμως το αυτοκίνητο ήταν ασφαλισμένο, είχε περάσει ΚΤΕΟ και όλα τα νόμιμα. Είχε κάνει εγγραφή για να βγάλει δίπλωμα, αλλά λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν το ολοκλήρωσε.

Μας είπε ότι πιθανόν υπήρχαν λάδια στο σημείο και γλίστρησε, όμως όταν πήγαμε εκεί δεν βρήκαμε κάτι. Δυστυχώς πολλοί βάζουν τα παιδιά στο μπροστινό κάθισμα. Δεν το περίμενε ούτε ο ίδιος να συμβεί αυτό. Ποιος πατέρας θέλει να σκοτώσει τα παιδιά του; Κανείς.

Η μητέρα της μικρής είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχει επηρεαστεί και η καρδιά της και φέρει χτυπήματα σε όλο το σώμα. Οι γιατροί μάς είπαν ότι η κατάστασή της είναι κρίσιμη και υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της. Μακάρι να γίνει ένα θαύμα.

Και το αγοράκι έχει τραυματιστεί σοβαρά, αλλά ευτυχώς έχει παρουσιάσει μια μικρή βελτίωση. Έχει χτυπήματα στους πνεύμονες, το συκώτι, τον θώρακα και το στέρνο. Οι γιατροί είπαν πως αν κάνει κάποια λάθος κίνηση, η κατάστασή του μπορεί να επιδεινωθεί δραματικά.

Ο πατέρας είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και προσπαθούμε όλοι να είμαστε δίπλα του. Ήταν η κακιά στιγμή, η μοίρα. Σήμερα έγινε και η κηδεία της μικρής. Να μη συμβεί σε κανέναν αυτό το κακό».

Πώς έγινε η τραγωδία

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου, στην επαρχιακή οδό Ελευθερούπολης – Σερρών, στο ύψος της Καβάλας, όταν ο 28χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στο οποίο επέβαινε η 27χρονη σύζυγός του και τα δύο παιδιά τους ηλικίας 3 και 10 χρόνων.

Το αυτοκίνητό του έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε διερχόμενο όχημα στο οποίο επέβαινε ένας 51χρονος.

Από την σύγκρουση, τραυματίστηκε θανάσιμα το 3χρονο παιδί το οποίο βρίσκονταν στην θέση του συνοδηγού, στην αγκαλιά της μητέρας του, και όχι σε ειδικό κάθισμα όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Αν και οι γιατροί έδωσαν μάχη να το επαναφέρουν, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η 27χρονη μητέρα του. Συνεχίζει και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το δεύτερο παιδί της οικογένειας, το 10χρονο αγόρι, έχει υποστεί κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και διακομίστηκε στην Παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Ο πατέρας, που ήταν και ο οδηγός του οχήματος, φαίνεται να έχει ελαφρά τραύματα. Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, ο 28χρονος δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.