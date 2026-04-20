Κεφαλονιά: «Φώναζε στη Μυρτώ “ζεις;”» λέει η 18χρονη από το διπλανό δωμάτιο – Το μυστήριο με τους ενοίκους του ξενοδοχείου

Γεμάτη άλυτα ερωτήματα είναι η τραγική υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, με τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο μοιραίο ξενοδοχείο το βράδυ που έχασε την ζωή της η κοπέλα, να περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Το θρίλερ συνεχίζεται με την έρευνα να προσπαθεί να δώσει λύση στον αινιγματικό θάνατο της 19χρονης που σόκαρε την Κεφαλονιά και το πανελλήνιο, ενώ οι 3 κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προφυλακιστέοι και ο 66χρονος που συνομιλούσε με την άτυχη νεαρή λίγο πριν ξεψυχήσει να αποκαλύπτει ότι ο 23χρονος του είχε συστήσει την Μυρτώ.

Αν και η ιδιοκτήτρια του AirBnB υποστήριζε ότι δεν υπήρχαν άλλοι πελάτες πέρα από τη Μυρτώ και τον 23χρονο στο ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά καθώς γινόταν ανακαίνιση, η εκπομπή Live News φέρνει στο φως στοιχεία και μαρτυρίες που δείχνουν το αντίθετο. Σύμφωνα με αυτά, το κατάλυμα δεν ήταν καθόλου άδειο εκείνο το βράδυ, αφού φαίνεται πως υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που έμεναν στον χώρο.

Η Μυρτώ και ο 23χρονος, έμεναν σε ένα από τα δωμάτια στον 1ο όροφο.

Ακριβώς από κάτω, στο ισόγειο, μένει ένας 56χρονος, που βρισκόταν εκεί μαζί με την 18χρονη κόρη του, όμως ο άνδρας δεν μένει στο ίδιο δωμάτιο με την κόρη του, αλλά μένει με την σύντροφό του.

Στο διπλανό δωμάτιο από αυτό που έχασε τη ζωή της η Μυρτώ, μένει η 18χρονη κόρη του με τον 22χρονο Αλβανό που κατηγορείται για τον θάνατο της 19χρονης.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, ο 22χρονος γνωρίζει ότι στο διπλανό δωμάτιο βρίσκεται η 19χρονη Μυρτώ, με τον 23χρονο και τον 26χρονο αρσιβαρίστα.

Ερωτήματα γεννώνται σχετικά με τις κάμερες του ξενοδοχείου, με την ιδιοκτήτρια να αναφέρει ότι η κάμερα που κατέγραφε την είσοδο του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η σύντροφος του 56χρονου, φέρεται να ζήτησε από την ιδιοκτήτρια να μην παραδώσει το υλικό από την κάμερα αυτή, κάτι το οποίο και έκανε.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, έκανε μία σοκαριστική αποκάλυψη σχετικά με την υπόθεση τονίζοντας πως ο αρσιβαρίστας συνάντησε άνθρωπο που του έδωσε τα ναρκωτικά.

Το περιβάλλον της 18χρονης κοπέλας, υποστήριξε στην εκπομπή Live News πως ο 22χρονος κατηγορούμενος για το θάνατο της Μυρτώς, είχε επισκεφθεί την 18χρονη και την προηγούμενη μέρα στο ίδιο κατάλυμα καθώς διέμενε εκεί από το Πάσχα.

«Η κοπέλα έμενε στο ξενοδοχείο από το Πάσχα. Ο 22χρονος την είχε επισκεφθεί και την προηγούμενη μέρα στο ίδιο δωμάτιο. Εκείνο το βράδυ ο 22χρονος ήταν για ένα ποτό και κανόνισαν να πάει αργότερα να την βρει. Εκείνη άκουσε κάποια στιγμή τη φωνή του 26χρονου και τον αναγνώρισε. Πήρε τηλέφωνο τον 22χρονο και τον ενημέρωσε πως στο ξενοδοχείο είναι και ο 26χρονος. Αργότερα, της ανέφερε ο 22χρονος ότι τον είχε καλέσει και του είχε πει ότι ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Όταν άρχισαν να φωνάζουν από το δωμάτιο που βρισκόταν η Μυρτώ, η 18χρονη δεν βγήκε καθόλου έξω να δει τι συμβαίνει, γιατί φοβήθηκε και της είπε 22χρονος να μείνει μέσα. Ο 22χρονος έφυγε ξαφνικά και με την 18χρονη μίλησε αργότερα. Της είπε ότι όταν μπήκε στο δωμάτιο είδε τη Μυρτώ κάτω και άρχισε να της κάνει αέρα και να της φωνάζει “ζεις;” Έπειτα, πήρε το μπουφάν της και την κατέβασε στο ΕΚΑΒ μαζί με τον 26χρονο», αναφέρουν χαρακτηριστικά.