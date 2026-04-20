Κεφαλονιά: Η «εξίσωση» με τους ενοίκους του Airbnb, τα κινητά τηλέφωνα και τα χρήματα του 66χρονου πίσω από τον θάνατο της Μυρτούς

Οι ένοικοι του Airbnb, ο ρόλος του 66χρονου, τα κινητά τηλέφωνα της Μυρτούς και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά, έχουν μπει στο στόχαστρο των αστυνομικών Αρχών, προκειμένου να απαντηθούν πολλά θολά ερωτήματα.

Οι διωκτικές Αρχές που πλέον ερευνούν το ενδεχόμενο να συμμετείχαν ή να γνώριζαν κι άλλα άτομα τις στιγμές που διαδραματίστηκαν στο δωμάτιο που ειχε νοικιάσει η Μυρτώ με τον 23χρονο φίλο της, ψάχνουν τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες που ίσως δώσουν νέες διαστάσεις στην υπόθεση της Κεφαλονιάς που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Γρίφος αποτελεί ο ρόλος του 66χρονου άνδρα που πήγε να καταθέσει αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές δύο ώρες αφότου πληροφορήθηκε το θάνατο της Μυρτούς.

Ο 66χρονος άνδρας γνωρίστηκε με την 19χρονη μέσω του 23χρονου, ο οποίος όταν έχασε τις αισθήσεις της η νεαρή κοπέλα και μεταφέρθηκε από τον αρσιβαρίστα στην πλατεία του Αργοστολίου, παρέμεινε στο δωμάτιο για να το καθαρίσει.

Όπως ο ίδιος αποκάλυψε γνώριζε τη Μυρτώ μόλις λίγες ημέρες, ωστόσο φαίνεται να είχαν συχνές τηλεφωνικές επαφές. Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που συνομίλησε μαζί της τα ξημερώματα της14ης Απριλίου και ενώ η κοπέλα βρίσκονταν στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο.

Μάλιστα, ήταν αυτός που της είχε δώσει τα 220 ευρώ από τα όποια μισθώθηκε το Airbnb, ενώ δεν αποκλείεται μέρος των χρήματων να χρησιμοποιήθηκαν και για την αγορά ναρκωτικών.

Το γεγονός που προκαλεί αρκετά ερωτήματα είναι γιατί ο 66χρονος έδωσε τόσο εύκολα τα χρήματα, αλλά και για ποιο λόγο η 19χρονη επέλεγε να συνομιλεί μαζί του μέσω του whatsapp κι ενώ βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν αυτός στον οποίο τηλεφώνησε ο 23χρονος όταν η Μυρτώ έχασε τις αισθήσεις της και την μετέφεραν οι άλλοι δύο άνδρες στην πλατεία. Του ζήτησε τη συμβουλή του για το τι θα κάνει με το τηλέφωνο της 19χρονης αλλά και το πώς να κινηθεί από εκείνο το σημείο κι έπειτα.

Πόσοι ήταν οι ενοικιαστές

Μια άλλη εξίσωση που καλούνται να λύσουν οι αστυνομικοί είναι ο αριθμός των δωματίων που ήταν νοικιασμένα στο κτίριο. Αν και από την πλευρά του καταλύματος δεν έχουν δηλωθεί άλλοι ενοικιαστές, από το βράδυ της 13ης πρός τα ξημερώματα της 14ης Απριλίου υπήρχαν άλλα τέσσερα άτομα που διέμεναν εκεί.

Μάλιστα, τα δύο από αυτά φαίνεται να έμεναν στον αριθμό 11, δίπλα από το δωμάτιο που βρίσκονταν η 19χρονη με την παρέα της.

Έτσι αποκλείεται να μην ακούστηκε κάτι, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο οι ένοικοι των άλλων δωματίων να γνωρίζονταν με αυτούς του νούμερο 10.

Από εκεί και πέρα απο κόσκινο αναμένεται να περάσουν τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκόμενων αλλά και επιπλέον επικοινωνίες που μπορεί να έχει το μοιραίο βράδυ η τις προηγούμενες ημέρες η Μυρτώ.

Και αυτό θα πρέπει να εξακριβωθεί έαν γνώριζαν κι άλλοι η υπήρχαν άτομα που ενδεχομένως είχαν προσκληθεί στο δωμάτιο και τελικά δεν παραβρεθήκαν για κάποιος άλλους λόγους.