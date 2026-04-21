Κεφαλονιά: «Γνωριστήκαμε πριν από 1,5 χρόνο με τη Μυρτώ, δεν εμπλέκομαι σε κύκλωμα μαστροπείας» λέει ο 23χρονος για τον θάνατο της 19χρονης

Έσπασε τη σιωπή του για πρώτη φορά ο 23χρονος που συνελήφθη και κρατείται για θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Μέσα από την φυλακή, αποκάλυψε πως γνώριζε την Μυρτώ τον τελευταίο 1.5 χρόνο ενώ μίλησε και για τον ρόλο του 66χρονου στην υπόθεση.

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ στο ξενοδοχείο της Κεφαλονιάς όπου η 19χρονη έχασε τις αισθήσεις της και εν τέλει ξεψύχησε, μόνη της, στην πλατεία. Οι 3 συλληφθέντες, συνεχίζουν να ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον, ενώ ο πατέρας της Μυρτούς δεν σταματά να φωνάζει πως το παιδί του παγιδεύτηκε από κύκλωμα μαστροπείας ή εμπορίας ναρκωτικών. Την ίδια στιγμή οι αρχές έχουν ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στο κινητό της Μυρτούς, προσπαθώντας να μάθουν περισσότερες πληροφορίες από τις τηλεφωνικές κλήσεις της 19χρονης, ημέρες πριν φύγει από τη ζωή.

Ο 23χρονος τρανς, μίλησε για πρώτη φορά στον ΑΝΤ1 ισχυριζόμενος πως δεν εμπλέκεται σε κανένα κύκλωμα μαστροπείας και πως η 19χρονη ήταν φίλη του. Για τα όσα έγιναν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, υποστήριξε πως μεταμφιέστηκε και βάφτηκε για να κάνει μαζί με την 19χρονη βιντεοκλήση με τον 66χρονο.

Υπενθυμίζεται πως ο 66χρονος ήταν ο άνδρας που είχε στείλει χρήματα στην 19χρονη και με τα οποία φέρεται πως αγόρασε την κοκαΐνη.

Εξήγησε πως ο 66χρονος είχε ερωτική σχέση με την 44χρονη τρανς από την Αθήνα η οποία μάλιστα του τον γνώρισε.

Πρόσθεσε πως εκείνος κάλεσε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει την 19χρονη και στη συνέχεια επέστρεψε στο δωμάτιο για να βγάλει τα γυναικεία του ρούχα και να ξεβαφτεί.

«Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση. Με τη Μυρτώ γνωριστήκαμε πριν από 1.5 χρόνο σε γάμο στην Κεφαλονιά και αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Το Πάσχα πήγα στο χωριό μου στην Κεφαλονιά και συναντήθηκα με την Μυρτώ 2-3 φορές για καφέ και για ποτό», είπε αρχικά διαψεύδοντας τον πατέρα της 19χρονη πως γνωρίζοντας τον τελευταίο 1.5 μήνα.

«Το βράδυ που πήγα με τη Μυρτώ στο δωμάτιο, μεταμφιέστηκα, έβαλα περούκα και βάφτηκα γιατί είχαμε σκοπό να κάνουμε βιντεοκλήση με τον 66χρονο. Τον 66χρονο τον γνώρισα από την 40χρονη τρανς γυναίκα στην Αθήνα. Οι δυο τους είχαν ερωτική σχέση. Εγώ πήρα τηλέφωνο το ΕΚΑΒ και ο 26χρονος (πρωταθλητής της άρσης βαρών) μίλησε από το κινητό μου», συνέχισε.

«Έμεινα στο δωμάτιο για να βγάλω την περούκα, τα ρούχα αλλά και να ξεβαφτώ. Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα όσα ακούγονται περί μαστροπείας», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως ο 23χρονος, μετά τον θάνατο της Μυρτώς και την μεταφορά της στην πλατεία του Αργοστολίου, επέστρεψε στο μοιραίο δωμάτιο και μάζεψε αποδεικτικά στοιχεία και τις ποσότητες κοκαΐνης που είχαν αφήσει, ώστε να καλύψει τα ίχνη τους. Μάλιστα έκρυψε και το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης.

Οι αρχές αναμένουν τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις της σορού της Μυρτώς ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της. Ο πατέρας ζητά δικαίωση για τον θάνατό της, δίνοντας «υπόσχεση» πως θα φυλακιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται και στη συνέχεια θα πάει να βρει το παιδί του.