Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι

Στον εισαγγελέα Κεφαλονιάς οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (15/04/2026) λίγο πριν από τις 11 π.μ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην πλατεία του Αργοστολίου χθες τα ξημερώματα.

Εις βάρος τους έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο και για τους δύο από τους τρεις η παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μετά από στοιχεία που δείχνουν ότι βρίσκονταν σε ξενοδοχείο στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς μαζί με την 19χρονη, κάνοντας χρήση κοκαΐνης, πριν εκείνη λιποθυμήσει.

Παράλληλα, αναμένεται εντός της ημέρας το πόρισμα της νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 19χρονης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες το βράδυ της Δευτέρας η 19χρονη συναντήθηκε με τους 3 κατηγορούμενους. Έναν 23χρονο, έναν 26χρονο αρσιβαρίστα και έναν 22χρονο Αλβανό.

Αργά τα μεσάνυχτα, αποφάσισαν, σύμφωνα πάντα με τα όσα είπε στην κατάθεσή του ο 23χρονος συλληφθείς, να πάνε σε ξενοδοχείο της περιοχής για να κάνουν χρήση κοκαΐνης.

Εκεί, γύρω στις τρεις τα ξημερώματα η κοπέλα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Οι τρεις φίλοι αποφάσισαν να τη βγάλουν έξω, για να πάρει αέρα και να συνέλθει. Εκείνη όμως λιποθύμησε και έτσι αποφάσισαν να την μεταφέρουν στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου και παράλληλα να καλέσουν το ΕΚΑΒ για να παραλάβει ασθενοφόρο το κορίτσι.

Σύμφωνα με τα όσα κατέγραψε η κάμερα που υπήρχε στο σημείο, ο 26χρονος αρσιβαρίστας μετέφερε την κοπέλα και οι δυο φίλοι του ακολουθούσαν. Παράλληλα, περίμεναν στο σημείο μέχρι τις 04:40 το ξημέρωμα, όταν το ασθενοφόρο παρέλαβε την 19χρονη. Το κορίτσι, ήταν σε λιπόθυμη κατάσταση.

Όταν έφθασε στο νοσοκομείο του Αργοστολίου, ήταν εν ζωή, όμως στις 05:15 κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Πλέον το «τρίο του Αργοστολίου», αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο και οι αρχές προσπαθούν να λύσουν το γρίφο του θανάτου της νεαρής καλλονής.