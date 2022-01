Την απόφαση να ανοίξουν τα σχολεία στις 10 Ιανουαρίου υπεραμύνθηκε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως. Κανονικά η εξεταστική στα πανεπιστήμια, τι είπε για το 50%+1 που παραμένει.

Με τη διάθεση των self test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να ξεκινά από σήμερα (05.01.2022), η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, «απάντησε» και στο αν τα rapid test που πρέπει να κάνουν οι μαθητές σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη, θα είναι δωρεάν και θα γίνονται σε δημόσιες δομές.

Με βάση το αναθεωρημένο πρωτόκολλο για τα σχολεία, σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη θα γίνονται αυξημένοι έλεγχοι σε όλο το τμήμα, και όχι μόνο στους μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ, κάθε μέρα, για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Αναφερόμενη στα rapid test που καλούνται να κάνουν οι μαθητές, η Νίκη Κεραμέως, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (05.01.2022) στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, είπε ότι θα γίνονται δωρεάν σε δημόσιες δομές με βεβαίωση του διευθυντή. «Προτιμούμε να βάζουμε πολλά τεστ για να θωρακίσουμε την εκπαιδευτική κοινότητα», είπε.

Σύμφωνα με τη Νίκη Κεραμέως, η Επιτροπή των ειδικών που συνεδρίασε χθες για τα σχολεία, δεν ζήτησε παράταση για το άνοιγμα, ενώ σε ό,τι αφορά στο 50%+1 (για όταν υπάρχει κρούσμα) υποστήριξε ότι η πλειοψηφία των ειδικών δεν έθεσε θέμα γι’ αυτό.

Γιατί ανοίγουν τα σχολεία

«Τα σχολεία είναι τα πρώτα που ανοίγουν και τα τελευταία που κλείνουν», τόνισε η Νίκη Κεραμέως, εξηγώντας ότι οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση είναι παιδαγωγικοί, ψυχοσυναισθηματικοί και υγειονομικοί.

Το άνοιγμα, πρόσθεσε, ότι επέβαλλε και η διεθνής τάση. «Εδώ ανοίξαμε τα σχολεία με τη Δέλτα και χωρίς εμβολιάστική κάλυψη και συζητάμε αν θα ανοίξουμε τον Ιανουάριο;», σημείωσε η Νίκη Κεραμέως.

Κατά την υπουργό Παιδείας, τα παιδιά είναι πιο ασφαλή στο σχολείο, επισημαίνοντας ότι όσο είναι ανοιχτά τα σχολεία γίνονται περισσότερα τεστ.

Όπως ανέφερε το 84% των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων το περασμένο διάστημα είχε ανιχνευτεί από τα selt test, ποσοστό το οποίο μειώθηκε στο 40% όταν έκλεισαν.

Απευθυνόμενη στους γονείς που έχουν αποφασίσει να μην στείλουν τα παιδιά τους τη Δευτέρα στο σχολείο, διερωτήθηκε: «Εάν υπάρξει ένα κρούσμα στον περίγυρο, θα κάνουν πέντε τεστ;».

Για τα πανεπιστήμια, η υπουργός Παιδείας τόνισε ότι η Εξεταστική θα γίνει κανονικά.