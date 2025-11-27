Κερατσίνι: Μια νεκρή από ανατροπή μικρού φορτηγού

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (27.11.2025) στο Κερατσίνι με μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Το τροχαίο έγινε στη Λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα προς Κερατσίνι, λίγο πριν τη διασταύρωση με την οδό Τριπόλεως, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ανετράπη ένα φορτηγάκι.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν μια 54χρονη γυναίκα με τον γιο της που ήταν και ο οδηγός και ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Η πρώτη εικόνα είναι πως ο οδηγός εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος έχασε τον έλεγχο, έπεσε σε μια κολώνα στρίβοντας από τη λεωφόρο Σχιστού και βρέθηκε ανάποδα στον δρόμο.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο Τζάνειο με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό της.