Κέρκυρα: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικες για ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Χτύπησαν τις εργαζόμενες του καταστήματος

Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας τους
Χειροπέδες σε τρεις ανήλικες ρομά πέρασαν αστυνομικοί στην Κέρκυρα, καθώς συνελήφθησαν για ληστεία.

Συγκεκριμένα οι τρεις ανήλικες ρομά 13, 14 και 15 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, αφού είχαν αρπάξει από σούπερ μάρκετ στην οδό  Μητροπολίτου Μεθοδίου, προϊόντα αξίας 70 ευρώ.

Οταν έγιναν αντιληπτές από εργαζόμενες στο κατάστημα, άσκησαν σωματική βία σε αυτές, με σκοπό να διαφύγουν. Μάλιστα στην προσπάθειά τους να μην συλληφθούν επιτέθηκαν και οι τρεις κατά της προϊσταμένης του σούπερ μάρκετ και μάλιστα την χτύπησαν την ομαδικά. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν είναι η πρώτη φορά που εργαζόμενοι σούπερ μάρκετ δέχονται αντίστοιχη επίθεση, στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν κλοπές προϊόντων.

