Κηφισιά: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με τον μεθυσμένο οδηγό – «Παραβίασε STOP, κόκκινα φανάρια και πήγαινε ανάποδα» λέει μάρτυρας

Οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ ξεκίνησε τρελή πορεία από την Μεταμόρφωση και κατέληξε στην Κηφισιά προκαλώντας τροχαίο και ζημιά σε 7 αυτοκίνητα. «Ευτυχώς δεν παρέσυρε κανέναν άνθρωπό, παραβίασε STOP, πέρασε με κόκκινα και πήγαινε και ανάποδα στο δρόμο…» λέει στο newsit.gr ιδιοκτήτης αυτοκινήτου που δέχθηκε φθορές.

Περίπου στις 22:30 το βράδυ έγινε το τροχαίο στην Κηφισιά και συγκεκριμένα στην οδό Αργούς όταν μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε δέντρο και στη συνέχεια ξεκίνησε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς πέφτοντας πάνω σε 2 παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Κάτοικος της περιοχή και ιδιοκτήτης ενός εκ των 7 αυτοκινήτων που δέχθηκαν ζημιές από την τρελή πορεία του οδηγού περιγράφει καρέ καρέ τα όσα συνέβησαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καθόμασταν με τη γυναίκα μου στο σαλόνι και ξαφνικά ακούσαμε ένα δυνατό μπαμ. Στην αρχή δεν δώσαμε σημασία γιατί πιστέψαμε ότι ήταν η εξώπορτα. Στο δεύτερο μπαμ που ακούσαμε, άνοιξα το θυροτηλέφωνο για να δω τι είχε συμβεί και είδα τον οδηγό να βρίσκεται με το αμάξι κάθετα στον δρόμο. Τότε άνοιξα την πόρτα και να καταλάβω, να δω τι ακριβώς έχει γίνει, είδα το αμάξι μου που είχε χτυπηθεί, είχε σπάσει τον φράχτη, είχε πάει στο χωράφι και ο άνθρωπος έφυγε με το αμάξι. Και τότε κατέβηκα κάτω ξυπόλητος να τον κυνηγήσω.

Τον κυνήγησα μέχρι τρία στενά παρακάτω, τότε πέρασε ένα τυχαίο ζευγαράκι με ένα αμάξι και τους έκανα νόημα, σταμάτησαν και με πήρανε μαζί τους και τον ακολουθήσαμε μέχρι την οδό Ποταμού. Τότε τα παιδιά με γύρισαν πίσω γιατί πιστέψαμε ότι είχε σταματήσει το αμάξι εξαιτίας της ζημιάς, τελικά συνέχιζε, για να πάρω το δεύτερο αμάξι να πάω να τον βρω», αναφέρει ο ιδιοκτήτης μιλώντας στο newsit.gr

Δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου παρά το γεγονός ότι είχε χτυπήσει τόσα αυτοκίνητα δεν σταμάτησε την πορεία του και συνέχισε ανενόχλητος μέχρι να τον σταματήσει η τροχαία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Και εκεί είναι που ξαναξεκίνησε και μπήκε ανάποδα σε μια οδό, νομίζω Ναυπλίου λέγεται, σταμάτησε σε ένα κυκλικό για να δει και τη ζημιά κι αυτά. Και τότε ήρθε και ο κολλητός μου που είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία και τότε μετά από ‘κει και πέρα τον ακολουθούσε αυτός. Μετά από λίγο ήρθε και η Τροχαία και τον σταματήσαμε στο ακριβώς από πάνω στενό εδώ πέρα που είναι κοντά σε μια καφετέρια και τον σταματήσανε εκεί ευτυχώς. Ευτυχώς δεν σκότωσε κανέναν άνθρωπο, γιατί πέρασε Stop, πέρασε ανάποδα δρόμους… Αλήθεια, ευτυχώς που δεν σκότωσε άνθρωπο, δηλαδή το αμάξι… οι λαμαρίνες φτιάχονται. Ευτυχώς που δεν σκότωσε άνθρωπο” συνεχίζει ο κάτοικος της περιοχής.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το newsit.gr φαίνεται η πρώτη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο δέντρο και σε ένα αυτοκίνητο.

«Ναι, μας ήθελε η Τροχαία εκεί πέρα λόγω ότι ήμασταν οι πρώτοι που και τους πήραμε τηλέφωνο και είχαμε χτυπήσει και τα αμάξια, γιατί όλα ξεκινήσανε από το δέντρο, μετά το δικό μου αμάξι και μετά τα πήρε όλα σβάρνα. Ε, περιμέναμε εκεί πέρα μέχρι να του κάνουν το αλκοτέστ. Του κάνανε το αλκοτέστ, απ’ ό,τι μας είπαν είναι πολύ πάνω απ’ το όριο, μας είπαν ένα νούμερο στο 1,86. Και από ‘κει και πέρα, να ‘ναι καλά και ο άνθρωπος αφού δεν σκότωσε κανέναν άνθρωπο, πάλι καλά να λέμε», λέει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου.

Ο οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφωρο, καθώς ήταν τρεις φορές πάνω από το όριο που οδηγεί στο αυτόφωρο με βάση τον Κ.Ο.Κ. που ανέρχεται σε 0,60 mg/l.