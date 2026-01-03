Ελλάδα

Κηφισιά: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε σε δέντρο και χτύπησε πάνω από 7 παρκαρισμένα αυτοκίνητα

7 φορές πάνω από το όριο το αλκοόλ στο αίμα του
Αυτοκίνητο

Ζημιές σε τουλάχιστον 7 αυτοκίνητα προκάλεσε ένας 51χρονος μεθυσμένος οδηγός, το βράδυ της Παρασκευής (02.01.2026) στην Κηφισιά. Ο άνδρας ξεκίνησε την τρελή πορεία του από τη Μεταμόρφωση όταν εν τέλει σταμάτησε στην Κηφισιά έχοντας σκορπίσει τον τρόμο στους ανυποψίαστους περαστικούς.

Ο 51χρονος ξεκίνησε να οδηγεί γύρω στις 22:30 το βράδυ από τη Μεταμόρφωση προς τη Βαρυπόμπη. Φτάνοντας στην Κηφισιά και συγκεκριμένα στην οδό Άργους, έπεσε πάνω σε δέντρο και στη συνέχεια ξεκίνησε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς πέφτοντας πάνω σε 2 παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Η πορεία του όμως δεν σταμάτησε εκεί. Στη συνέχεια χτύπησε άλλα 3 αυτοκίνητα κατευθυνόμενος στην οδό Ποταμού και στρίβοντας στην οδό Ναυπλίου. Εκεί έπεσε πάνω σε 2 άλλα οχήματα και εν τέλει ακινητοποιήθηκε.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που του έκαναν αλκοτέστ και βρήκαν πως είχε καταναλώσει αλκοόλ σε ποσοστό 1,86 mg/l, που σημαίνει ότι ήταν περίπου 7 φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, το οποίο είναι στο 0,25 mg/l.

Ο οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφωρο, καθώς ήταν τρεις φορές πάνω από το όριο που οδηγεί στο αυτόφωρο με βάση τον Κ.Ο.Κ. που ανέρχεται σε 0,60 mg/l.

Ελλάδα
