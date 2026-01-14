Συμβαίνει τώρα:
Κιλκίς: Ελεύθερος ο 58χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε αστυνομικό επειδή του έκοβε κλήση

Ο 58χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους
Με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγύησης ύψους 5000 ευρώ, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Κιλκίς, ο 58χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε έναν αστυνομικό, όταν του έδωσε κλήση για παράνομο παρκάρισμα.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (11.01.2026), στη Γουμένισσα Κιλκίς, με τον 49χρονο αστυνομικό να μεταφέρεται αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη από τον εισαγγελέα, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός αφού «έφαγε κλήση» για παράνομη στάθμευση έβαλε μπροστά το όχημά του και τραυμάτισε τον αρχιφύλακα της ΕΛΑΣ.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν για το περιατατικό: «Έβαλε πρώτη και τον παρέσυρε. Ήταν πάνω στο καπό ο αστυνομικός και δεν σταματούσε. Ξεκίνησε με σπιναρίσματα και απότομες “γκαζιές”».

