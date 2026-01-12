Ελλάδα

Κιλκίς: Βίντεο με 58χρονο που παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό επειδή του έκοψε κλήση

Ο 58χρονος γιατρός αφού «έφαγε κλήση» για παράνομη στάθμευση έβαλε μπροστά το όχημά του και τραυμάτισε τον αρχιφύλακα της ΕΛΑΣ, πατώντας του το πόδι
Αστυνομία
Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI

Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί ένας 58χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Κιλκίς, κατηγορούμενος ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια βεβαίωσης προστίμου για παράνομη στάθμευση.

Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι (12.01.2026), στη Γουμένισσα Κιλκίς, με τον 49χρονο αστυνομικό να μεταφέρεται αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός αφού «έφαγε κλήση» για παράνομη στάθμευση έβαλε μπροστά το όχημά του και τραυμάτισε τον αρχιφύλακα της ΕΛΑΣ, πατώντας του το πόδι.

Όπως έγινε γνωστό, η δίκη του 58χρονου στο Πλημμελειοδικείο του Κιλκίς αναβλήθηκε.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν: «Έβαλε πρώτη και τον παρέσυρε. Ήταν πάνω στο καπό ο αστυνομικός και δεν σταματούσε. Ξεκίνησε με σπιναρίσματα και απότομες “γκαζιές”».

Ο 58χρονος από την πλευρά του υποστήριξε ότι δεν έβαλε εκείνος μπροστά το αυτοκίνητο για να παρασύρει τον 49χρονο, αλλά εκείνος έπεσε πάνω στο καπό την ώρα που έβαλε μπροστά για να φύγει.

Μάλιστα, ο 58χρονος πήρε αναβολή για την Τετάρτη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της επικίνδυνης οδήγησης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
149
141
93
78
78
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθησαν δύο οδηγοί για επικίνδυνη οδήγηση στην Θεσσαλονίκη - Ο ένας έτρεχε με 128 χλμ σε περιοχή με όριο τα 50χλμ
Βεβαιώθηκαν 44 παραβάσεις που αφορούν σε παραβίαση ορίων ταχύτητας οχημάτων, 8 για θόρυβο και τροποποιημένες εξατμίσεις και 18 για διάφορες άλλες τροχονομικές παραβάσεις
Περιπολικό 6
Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη - Σε βάρος του ενός εκκρεμούσε «κόκκινη αγγελία» από την Interpol
Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 124 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγάρο με ακατέργαστη κάνναβη, 3 κινητά τηλέφωνα και 1.050 ευρώ
Περιπολικό
«Πανικός» στην Εθνικής Αντιστάσεως στην Καισαριανή λόγω έργων - Κλειστοί οι δρόμοι, ακινητοποιημένα τα οχήματα
Ουρά χιλιομέτρων έχει σχηματιστεί και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής Υμηττού, με τα οχήματα στην κάθοδο να ξεκινούν από το ύψος του Παπάγου και να φτάνουν μέχρι τον Καρέα
Κίνηση
Newsit logo
Newsit logo