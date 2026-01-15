Κιλκίς: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση του αστυνομικού που πήγε να κόψει κλήση σε οδηγό

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση του αστυνομικού που πήγε να κόψει κλήση σε οδηγό στο Κιλκίς την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2026.

Στο βίντεο που παρουσιάζει ο Alpha φαίνεται ο αστυνομικός στο καπό ενώ ο οδηγός για να μην δεχθεί κλήση συνεχίζει την πορεία του στους δρόμους του Κιλκίς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο αστυνομικός έλεγε στον οδηγό «σταμάτα» ενώ επιχειρούσε να κρατηθεί στο καπό, με αποτέλεσμα να πέσει από το αυτοκίνητο και να τραυματιστεί.

Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ανακριτή ενώ μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την καταβολή εγγύησης 5.000 ευρώ.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη από τον εισαγγελέα, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση.