Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού λόγω της βροχής – Χάος σε Ποσειδώνος και Αττική Οδό

Στην Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά, η κίνηση ξεκινά από το Ελληνικό και φτάνει μέχρι τον Πειραιά
Ανανεώθηκε πριν 42 λεπτά
Ουρές χιλιομέτρων σχεδόν σε κάθε άκρη της Αθήνας, προκάλεσε η βροχή που πλήττει την πρωτεύουσα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (23.04.2026). Αυξημένη κίνηση παρατηρείται τόσο στον Κηφισό, την Κηφισίας και τη Μεσογείων, όσο και στην Αττική Οδό, την Αθηνών αλλά και την Ποσειδώνος.

Η αυξημένη κίνηση στον Κηφισό έχει ακινητοποιήσει τα αυτοκίνητα και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα προς Πειραιά, οι οδηγοί έχουν τραβήξει σχεδόν σε όλο το τμήμα της, με την ουρά να αγγίζει ακόμη και τα 19 χλμ.

Στην άνοδο υπάρχουν προβλήματα από το Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία.

Στην Αθηνών, υπάρχει μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα, τόσο από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά όσο και από το ύψος του Ελαιώνα έως το κέντρο της Αθήνας.

Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και την Αθήνα είναι στο «κόκκινο».

Αδιανόητη εικόνα και από την Ποσειδώνος. Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες -στο ρεύμα προς Πειραιά- από το Ελληνικό έως τον Πειραιά ενώ στο ρεύμα προς Γλυφάδα υπάρχουν καθυστερήσεις στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.

Μεσογείων και Κηφισίας είναι μποτιλιαρισμένες σε όλο το μήκος τους.

Oι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό αγγίζουν τα 30 λεπτά προς Κηφισίας.

Άστεγος στη Θεσσαλονίκη κοιμόταν σε κάδο σκουπιδιών και τον μάζεψε απορριμματοφόρο – Κατέληξε στην πρέσα και τραυματίστηκε ελαφρά
Την ώρα της περισυλλογής των απορριμμάτων από το συνεργείο του δήμου Θεσσαλονίκης ο ίδιος ξύπνησε και οι εργαζόμενοι σταμάτησαν τη διαδικασία
Η οργάνωση «Κομμάντο Κυριάκος Ξυμητήρης» ανέλαβε την ευθύνη για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του πραγματογνώμονα Δημήτρη Καρώνη
Το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, όταν οι δράστες το περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό και του έβαλαν φωτιά
