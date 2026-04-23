Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού λόγω της βροχής – Χάος σε Ποσειδώνος και Αττική Οδό

Ουρές χιλιομέτρων σχεδόν σε κάθε άκρη της Αθήνας, προκάλεσε η βροχή που πλήττει την πρωτεύουσα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (23.04.2026). Αυξημένη κίνηση παρατηρείται τόσο στον Κηφισό, την Κηφισίας και τη Μεσογείων, όσο και στην Αττική Οδό, την Αθηνών αλλά και την Ποσειδώνος.

Η αυξημένη κίνηση στον Κηφισό έχει ακινητοποιήσει τα αυτοκίνητα και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα προς Πειραιά, οι οδηγοί έχουν τραβήξει σχεδόν σε όλο το τμήμα της, με την ουρά να αγγίζει ακόμη και τα 19 χλμ.

Στην άνοδο υπάρχουν προβλήματα από το Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία.

Στην Αθηνών, υπάρχει μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα, τόσο από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά όσο και από το ύψος του Ελαιώνα έως το κέντρο της Αθήνας.

Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και την Αθήνα είναι στο «κόκκινο».

Αδιανόητη εικόνα και από την Ποσειδώνος. Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες -στο ρεύμα προς Πειραιά- από το Ελληνικό έως τον Πειραιά ενώ στο ρεύμα προς Γλυφάδα υπάρχουν καθυστερήσεις στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.

Μεσογείων και Κηφισίας είναι μποτιλιαρισμένες σε όλο το μήκος τους.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30′ από Φυλής έως Κηφισίας,

10′-15′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10′-15′ στην έξοδο για Λαμία,

20′-25′ από Μαραθώνος έως Κηφισίας,

25′-30′ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/dSBE5AIBuj — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 23, 2026

Oι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό αγγίζουν τα 30 λεπτά προς Κηφισίας.