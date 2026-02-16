Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Ακινητοποιήμενα τα οχήματα σε Αθηνών και Κηφισίας

Δείτε live που έχει κίνηση - Μποτιλιάρισμα και σε Ποσειδώνος και κέντρο της Αθήνας
Ανανεώθηκε πριν 22 λεπτά
Δύσκολο πρωινό ξημέρωσε σήμερα (16.02.2026) για τους οδηγούς της Αθήνας με την κίνηση στους δρόμους να θυμίζει, ακόμη μία φορά, εφιάλτη. Όσοι επέλεξαν Κηφισό, Κηφισίας και Αθηνών καλό είναι να κάνουν υπομονή μιας και οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες.

Βυθισμένη στην κίνηση στους δρόμους παραμένει και σήμερα η πρωτεύουσα σχεδόν σε κάθε άκρη της. Στον Κηφισό, τα οχήματα έχουν τραβήξει χειρόφρενο και στα δύο ρεύματα, από το Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία. Στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, φορτηγό ακινητοποιήθηκε στη μέση της λεωφόρου λόγω βλάβης, προκαλώντας μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα.

Στο «κόκκινο» και Κηφισίας και Μεσογείων σχεδόν σε όλο το μήκος τους.

Δείτε live που έχει κίνηση.

Μέχρι στιγμής, στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 15 λεπτά, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στην Ελ. Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, στο λιμάνι του Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας.

Αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα της Αθηνών.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στην Ποσειδώνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου αλλά και στην Συγγρού.

Η κίνηση αναμένεται να είναι αυξημένη τις επόμενες ημέρες, λόγω των έργων που θα γίνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι και την Κυριακή.

