Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Ακινητοποιήμενα τα οχήματα σε Αθηνών και Κηφισίας

Δύσκολο πρωινό ξημέρωσε σήμερα (16.02.2026) για τους οδηγούς της Αθήνας με την κίνηση στους δρόμους να θυμίζει, ακόμη μία φορά, εφιάλτη. Όσοι επέλεξαν Κηφισό, Κηφισίας και Αθηνών καλό είναι να κάνουν υπομονή μιας και οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες.

Βυθισμένη στην κίνηση στους δρόμους παραμένει και σήμερα η πρωτεύουσα σχεδόν σε κάθε άκρη της. Στον Κηφισό, τα οχήματα έχουν τραβήξει χειρόφρενο και στα δύο ρεύματα, από το Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία. Στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, φορτηγό ακινητοποιήθηκε στη μέση της λεωφόρου λόγω βλάβης, προκαλώντας μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο «κόκκινο» και Κηφισίας και Μεσογείων σχεδόν σε όλο το μήκος τους.

Δείτε live που έχει κίνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής, στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 15 λεπτά, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/xKUlA7lRhl — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 16, 2026

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στην Ελ. Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, στο λιμάνι του Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας.

Αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα της Αθηνών.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στην Ποσειδώνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου αλλά και στην Συγγρού.

Η κίνηση αναμένεται να είναι αυξημένη τις επόμενες ημέρες, λόγω των έργων που θα γίνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι και την Κυριακή.