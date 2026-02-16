Αττική Οδός: «Παραλύει» μέχρι την Κυριακή το ρεύμα προς Αεροδρόμιο λόγω εργασιών – Κλειστό το τμήμα από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλής

Βαριές εργασίες που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στη σήραγγα Λιοσίων, στο τμήμα από Ασπρόπυργο έως Λεωφόρο Φυλής, μόνο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο της Αττικής Οδού, αυτήν την εβδομάδα, παραλύουν 8 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου με την τροχαία να προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τους οδηγούς να αναγκάζονται να επιλέξουν διαφορετικό δρόμο για να πάνε στον προορισμό τους.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκίνησαν σήμερα (16.02.2026) από τις 06:00 και θα διαρκέσουν έως και την Κυριακή (22.02.2026) και 06:00 και αφορούν το ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού. Έτσι, κλειστό θα παραμείνει το τμήμα από την είσοδο Ασπροπύργου (Κόμβος 4) έως και την είσοδο Λεωφόρου Φυλής (Κόμβος 6): ένας δρόμος που αγγίζει τα 8 χιλιόμετρα.

Κλειστές θα είναι οι είσοδοι προς αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπρόπυργου και Αιγάλεω. Οι εργασίες γίνονται για τη συντήρηση της σήραγγας / σιδηροδρομικής γέφυρας.

Οι οδηγοί με προορισμό Αεροδρόμιο, Λαμία κα Αθήνα-Κέντρο να ΜΗΝ εισέρχονται στην Αττική Οδό και να ακολουθούν τις εξής διαδρομές:

Προορισμός Αεροδρόμιο μέσω Λεωφόρου Αθηνών, ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού και εισόδου στην Αττική Οδό στον κόμβο Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.

Προορισμός Λαμία μέσω Λεωφόρου Αθηνών και ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού.

Προορισμός Αθήνα – Κέντρο, μέσω Λεωφόρου Αθηνών

Μόνο οι οδηγοί με προορισμό Θριάσιο – Ασπρόπυργο θα μπορούν να κινούνται κανονικά μέσω Αττικής Οδού επιλέγοντας τον κόμβο εξόδου που τους εξυπηρετεί.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ρυθμίσεων τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Αστυνομία κ.α.) θα περνούν κανονικά από το αποκλεισμένο τμήμα με τη συμβολή της Τροχαίας.

Σε ανακοίνωση της Νέας Αττικής Οδού αναφέρεται πως η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών ενώ έχουν τοποθετηθεί προσωρινές σημάνσεις για την ενημέρωση των οδηγών.

«Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας», αναφέρεται ακόμη.