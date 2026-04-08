Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η άνοδος του Κηφισού, προβλήματα σε Κηφισίας και Μεσογείων

Αυξημένη είναι η κίνηση σε διάφορους κεντρικούς δρόμους της Αττικής το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (8/4/2026) με τους εκδρομείς του Πάσχα να ξεκινούν την έξοδό τους.

Στο «κόκκινο» για άλλη μια φορά βρίσκεται ο Κηφισός και βασικά η κίνηση στην άνοδο προς Λαμία από τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αθηνών έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, καθώς αναχωρούν οι περισσότεροι εκδρομείς του Πάσχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς στη Λεωφόρο Κηφισίας στη συμβολή με την Αλεξάνδρας και στο ύψος των Αμπελοκήπων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Πυκνή επίσης είναι κατά διαστήματα η ροή της κίνησης και στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Μικροπροβλήματα εντοπίζονται στην Ποσειδώνος και στους δρόμους του Πειραιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας.

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στην άνοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου.

Η έξοδος των εκδρομέων συνεχίζεται και αναμένεται να γίνει ακόμα μεγαλύτερη της επόμενες μέρες με τους δρόμους που οδηγούν μακριά από το Λεκανοπέδιο να γίνονται καθημερινά «μπορντό».