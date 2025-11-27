Κίνηση στους δρόμους: Βροχές και τροχαία παρέλυσαν Κηφισό, Ποσειδώνος και Αθηνών – Καθυστερήσεις και σε Αττική Οδό

Νωρίτερα από το συνηθισμένο ξεκίνησαν τα προβλήματα που προκαλούνται καθημερινά από την κίνηση στους δρόμους. Η βροχή που ξεκίνησε να πέφτει από τα ξημερώματα της Τετάρτης (27.11.2025) έχει παραλύσει ήδη Κηφισό, Ποσειδώνος, Κηφισίας, Αθηνών και Αττική Οδό.

Από την σημερινή κίνηση στους δρόμους φαίνεται πως δεν θα ξεφύγει κανένας Αθηναίος οδηγός. Στον Κηφισό έχει γίνει και τροχαίο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προκαλώντας ουρές χιλιομέτρων.

Κίνηση παρατηρείται και στα 2 ρεύματα από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία. Στο ρεύμα προς Πειραιά τα προβλήματα ξεκινούν από τη Μεταμόρφωση.

Τροχαίο και στη Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά. Και στα 2 ρεύματα έχει προκληθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα που ξεκινά από το ΚΠΙΣΝ μέχρι τη λεωφόρο Αλίμου.

Δείτε live εδώ που έχει κίνηση.

Ένα ακόμη τροχαίο «μετρά» και η Αθηνών. Αυτή τη φορά έγινε στο ρεύμα προς Κόρινθο με τους οδηγούς να έχουν τραβήξει χειρόφρενο από το ύψος του Χαϊδαρίου έως την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου.

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν ήδη τα 20 λεπτά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:



5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,



15΄-20΄ από Ανθούσα έως Κηφισίας,



Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 20΄-25΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:



15΄-20′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,



10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/vDxeuu7Geh — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 27, 2025

Κηφισίας και Μεσογείων έχουν μπλοκαριστεί τμηματικά και στα 2 ρεύματα.

Δύσκολη και η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, τη λεωφόρο Βουλιαγμένης αλλά και την Ελ. Βενιζέλου στο ύψος του Καρέα.