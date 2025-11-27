Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Βροχές και τροχαία παρέλυσαν Κηφισό, Ποσειδώνος και Αθηνών – Καθυστερήσεις και σε Αττική Οδό

Δύσκολη και η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, τη λεωφόρο Βουλιαγμένης αλλά και την Ελ. Βενιζέλου στο ύψος του Καρέα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ / ERUROKINISSI

Νωρίτερα από το συνηθισμένο ξεκίνησαν τα προβλήματα που προκαλούνται καθημερινά από την κίνηση στους δρόμους. Η βροχή που ξεκίνησε να πέφτει από τα ξημερώματα της Τετάρτης (27.11.2025) έχει παραλύσει ήδη Κηφισό, Ποσειδώνος, Κηφισίας, Αθηνών και Αττική Οδό.

Από την σημερινή κίνηση στους δρόμους φαίνεται πως δεν θα ξεφύγει κανένας Αθηναίος οδηγός. Στον Κηφισό έχει γίνει και τροχαίο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προκαλώντας ουρές χιλιομέτρων.

Κίνηση παρατηρείται και στα 2 ρεύματα από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία. Στο ρεύμα προς Πειραιά τα προβλήματα ξεκινούν από τη Μεταμόρφωση.

Τροχαίο και στη Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά. Και στα 2 ρεύματα έχει προκληθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα που ξεκινά από το ΚΠΙΣΝ μέχρι τη λεωφόρο Αλίμου.

Ένα ακόμη τροχαίο «μετρά» και η Αθηνών. Αυτή τη φορά έγινε στο ρεύμα προς Κόρινθο με τους οδηγούς να έχουν τραβήξει χειρόφρενο από το ύψος του Χαϊδαρίου έως την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου.

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν ήδη τα 20 λεπτά.

Κηφισίας και Μεσογείων έχουν μπλοκαριστεί τμηματικά και στα 2 ρεύματα.

Δύσκολη και η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, τη λεωφόρο Βουλιαγμένης αλλά και την Ελ. Βενιζέλου στο ύψος του Καρέα.

