Κιβωτός του Κόσμου: Χαμός στη δίκη, η γραμματέας σχόλασε πριν βγει απόφαση, έντονες διαμαρτυρίες από δικαστές και δικηγόρους

Επεισοδιακά έληξε η συνεδρίαση της Τετάρτης (18.02.2026) της δίκης για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου. Ενώ αναμενόταν η εκφώνηση της απόφασης για τους επτά κατηγορούμενους για ξύλο, σωματικές τιμωρίες και καταναγκαστική εργασία σε βάρος ανηλίκων τροφίμων σε δομές της ΜΚΟ και μετά από διακοπή σχεδόν τριών ωρών, η Πρόεδρος της έδρας ανακοίνωσε ότι η απόφαση των δικαστών θα ανακοινωθεί το πρωί της Πέμπτης (19.02.2026) στις 08.00, λόγω διαφωνίας της γραμματέα να μείνει εκτός ωραρίου στο δικαστήριο.

Έντονες ήταν οι διαμαρτυρίες των δικηγόρων και των δύο πλευρών, που έκαναν λόγο για πρωτοφανές περιστατικό, ενώ τη δυσαρέσκειά τους για τον λόγο της διακοπής της δίκης της υπόθεσης της Κιβωτού του Κόσμου εξέφρασαν και τα μέλη της δικαστικής έδρας.

Σημειώνεται ότι στο πλευρό της γραμματέα, βρέθηκαν μέλη της Ένωσης Δικαστικών Υπαλλήλων, που διαμαρτυρήθηκαν για την μη τήρηση του ωραρίου εργασίας έως τις 15.00, παρότι επρόκειτο για την έκδοση δικαστικής απόφασης που κρίνει την τύχη επτά κατηγορούμενων για το αν θα μπουν φυλακή ή θα παραμείνουν ελεύθεροι.

Για την υπόθεση κατηγορούνται επτά πρόσωπα, ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, πάτερ Αντώνιος και ακόμη έξι πρώην εργαζόμενοι στην Κιβωτό, οι οποίοι σύμφωνα με καταγγελίες τροφίμων, φέρεται να χτυπούσαν, έκαναν καψόνια και τιμωρούσαν τα ανήλικα παιδιά που κατά τους ίδιους φέρονταν παραβατικά εντός των δομών. Νωρίτερα αγόρευσαν οι συνήγοροι τριών κατηγορουμένων που απολογήθηκαν στη δευτεροβάθμια δίκη, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν αποχωρήσει εδώ και καιρό διαμαρτυρόμενοι για μεροληψία των δικαστών εναντίον τους.

Σε πρώτο βαθμό, ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε 51 μήνες φυλάκιση για πέντε πράξεις σωματικών βλαβών σε βάρος φιλοξενούμενων στην Κιβωτό. Η ποινή μετατράπηκε από το δικαστήριο σε χρηματική και δόθηκε αναστολή στην έφεση. Ακόμη τέσσερις πρώην εργαζόμενοι της Κιβωτού καταδικάστηκαν πρωτοδίκως από 17 έως 40 μήνες φυλάκιση με αναστολή.