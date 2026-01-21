Κλειστά σχολεία σήμερα στην Αττική και σε άλλες περιοχές λόγω της κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη θα φέρει έντονα καιρικά φαινόμενα και γι’ αυτό τον λόγο σήμερα τα σχολεία θα μείνουν κλειστά με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής.

Συγκεκριμένα κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική -τα μαθήματα θα διεξαχθούν με τηλεκπαίδευση- μετά από απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ.

Η απόφαση ελήφθη με στόχο την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις με υψηλή πυκνότητα.

Σημειώνεται ότι με εντολή τού περιφερειάρχη, όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας βρίσκεται σε υψηλή επιφυλακή, προκειμένου να συνδράμει, εφόσον αυτό ζητηθεί, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας.

Με ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς επισημαίνει ότι λόγω της κακοκαιρίας οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε το κλείσιμο των σχολείων, με αξιοποίηση της τηλεκπαίδευσης και περιορισμό των μετακινήσεων στις κρίσιμες ώρες.

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά

Εξ αποστάσεως θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα σήμερα, Τετάρτη, στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αναμενόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Όπως υπενθύμισε το υπουργείο Παιδείας, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση περιφερειάρχη ή δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Δεδομένου ότι σε ορισμένους δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου, οι περιφερειακές διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον γενικό γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή από σήμερα το πρωί έως και αύριο το απόγευμα.

Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν χιονοπτώσεις σε ορισμένες ορεινές περιοχές, χωρίς να καταγραφούν σοβαρά προβλήματα, ωστόσο η σημερινή επιδείνωση, με ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, έχει θέσει σε πλήρη κινητοποίηση τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Ήδη απο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα έχει αρχίσει ένα κύμα χιονοπτώσεων κυρίως στο βόρειο τμήμα του νομού στην περιοχή Δομοκού, αλλά και δυτικά στην περιοχή της Δυτικής Φθιώτιδας και την Ευρυτανία χωρίς όμως να δημιουργηθούν προβλήματα.

Το δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων και οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων ενεργοποίησαν όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της περιφέρειας, με μηχανήματα και συνεργεία να έχουν ήδη αναπτυχθεί σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου. Παρεμβάσεις χρειάστηκαν κυρίως σε ορεινές διαδρομές της Ευρυτανίας, της Δυτικής Φθιώτιδας και της ορεινής Φωκίδας, ώστε να διασφαλιστεί η βατότητα των δρόμων και να αντιμετωπιστούν φαινόμενα παγετού.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί δήμοι προχώρησαν σε αποφάσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων, λόγω των δυσμενών συνθηκών και του κινδύνου επιδείνωσης.

Στη Λαμία, τα σχολεία θα λειτουργήσουν με καθυστέρηση, ανοίγοντας στις 9:00 το πρωί, ενώ στην περιοχή της Υπάτης οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές για σήμερα.

Στη Φθιώτιδα, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο όλα τα σχολεία στον Δήμο Μακρακώμης, έπειτα από απόφαση του δημάρχου. Η αναστολή αφορά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ΕΠΑΛ, παιδικούς σταθμούς και κάθε εκπαιδευτική δομή της περιοχής.

Αντίστοιχα, στον Δήμο Δομοκού αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των παιδικών σταθμών, καθώς και των ΚΔΑΠ, για σήμερα και αύριο.

Στην Ευρυτανία, στον Δήμο Καρπενησίου και στον Δήμο Αγράφων, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά το τελευταίο διήμερο, με τις αρμόδιες αρχές να επανεκτιμούν την κατάσταση ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων.

Στην Εύβοια, με απόφαση της δημάρχου Χαλκιδέων, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, καθώς και τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜεΑ, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται.

Παράλληλα, αναστολή λειτουργίας για σήμερα ισχύει και σε άλλους δήμους του νησιού, όπως της Ερέτριας, της Κύμης-Αλιβερίου, του Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και της Καρύστου, ενώ η εικόνα θα επανεκτιμηθεί ανάλογα με την ένταση της κακοκαιρίας.

Οι αρχές τονίζουν ότι πρόκειται για δυναμικό φαινόμενο και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες αποφάσεις για σχολεία και υπηρεσίες μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς η εξέλιξη του καιρού θα καθορίσει τις ανάγκες και τα μέτρα που θα ληφθούν.

Κλειστά όλα τα σχολεία στην Πάτρα

Με απόφαση που έλαβε ο δήμος Πατρέων κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη όλα τα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου, «λόγω της επιδείνωσης του καιρού, με θυελλώδεις ανέμους και μεγάλες ριπές ανέμου και λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί σε ολόκληρη την έκταση του δήμου (πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος κλπ) αναστέλλεται για την Τετάρτη η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, δημόσιων και ιδιωτικών».

Δυτική Μακεδονία

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργου Αμανατίδη, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων προσχολικής αγωγής και των ειδικών σχολείων.

Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους δημόσιας ασφάλειας, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε την περιοχή σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), μετά το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Κλειστά παραμένουν τα σχολεία και στους Δήμους Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών, ενώ δεν θα λειτουργήσουν και τα ΚΔΑΠ σε Φλώρινα και Πρέσπες.

Χιόνι πέφτει και σε αρκετές ακόμη περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως -για παράδειγμα- σε Πτολεμαΐδα, Νάουσα, Βέροια, ενώ χιονοθύελλα σημειώθηκε στη Σαμαρίνα Γρεβενών. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού αποφασίστηκε τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά.

Κατόπιν δε, επικοινωνίας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πέλλας, αποφασίστηκε ότι τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα και τις οδηγίες των σχολικών μονάδων.

Αρκαδία – Τρίπολη, Γορτυνία, Μεγαλόπολη

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων αποφασίστηκε στους Δήμους Τρίπολης, Γορτυνίας και Μεγαλόπολης. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία όλων των βαθμίδων, νηπιαγωγεία, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, καθώς και ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, η αναστολή αφορά και τους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας.

Πελοπόννησος – Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία

Με αποφάσεις των αρμόδιων αντιπεριφερειαρχών, κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι κοινωνικές δομές, στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας, λόγω έντονων βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Δήμος Ευρώτα

Στον Δήμο Ευρώτα αναστέλλονται τα δια ζώσης μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένου του Ε.Ε.Ε.ΕΚ., καθώς και η λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών, για λόγους προστασίας μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Δήμος Αμφιλοχίας

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Ενότητα Ινάχου, καθώς και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Εμπεσού και του Δημοτικού Σχολείου Βαρετάδας.

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Με απόφαση του δημάρχου Σπύρου Διαμαντόπουλου, κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ΚΔΑΠ και δομών διά βίου μάθησης.

Δήμος Μονεμβασίας

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των δημοτικών παιδικών σταθμών, κατόπιν του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

Δήμος Θάσου

Δεν θα λειτουργήσει το Νηπιαγωγείο Σκάλας Μαριών, λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτροδότησης σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Δήμος Θήρας

Με απόφαση του Δημάρχου Θήρας, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και των αθλητικών χώρων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ως προληπτικό μέτρο για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.