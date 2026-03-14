Κόκκινο φανάρι παραβίασε ο αστυνομικός που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Βουλή με θύμα τον 63χρονο

Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορείται ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Βουλή, όταν η υπηρεσιακή μηχανή του συγκρούστηκε με την μηχανή του 63χρονου ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης (12.04.2026) στη συμβολή των οδών Βασ. Σοφίας και Ακαδημίας, έξω από τη Βουλή. Γύρω στις 05:40, ο αστυνομικός παραβίασε κόκκινο φανάρι με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με την μηχανή του 63χρονου.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και παρέλαβαν τους δύο τραυματίες. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 ενώ ο 63χρονος στον Ευαγγελισμό.

Παρά την μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να κρατήσουν στη ζωή τον 63χρονο, εκείνος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Ο αστυνομικός συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής, μέσα στο στρατιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν και πλέον κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σήμερα αναμένεται να μεταβεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών όπου και θα απολογηθεί.

Σε βάρος του διατάχθηκε και ΕΔΕ.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ακατάσχετη αιμορραγία από μαχαιριά στην καρδιά, «έδειξε» η ιατροδικαστική για τον 20χρονο που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά
Έχασε πάνω από 2 λίτρα αίμα - «Υπάρχουν άνθρωποι που επιβεβαιώνουν πως η δολοφονία έγινε για οπαδικές διαφορές», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος - Στον εισαγγελέα ο δράστης
20χρονος
6
Έφτασε στα δικαστήρια ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου - Παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα της επίθεσης, αναζητούνται ακόμη 2 άτομα
Το χρονικό της δολοφονίας, τα όσα ισχυρίστηκε ο 23χρονος στις αρχές και τα σοκαριστικά βίντεο ντοκουμέντο από τους δρόμους της Καλαμαριάς, λίγο μετά την επίθεση με το μαχαίρι
23χρονος
15
