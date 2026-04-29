Κολωνός: Ένοπλος 73χρονος προσπάθησε να ληστέψει σούπερ μάρκετ και συνελήφθη

Αναστάτωση προκλήθηκε στον Κολωνό, όταν ένας άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μπούκαρε σε σούπερ μάρκετ και ζήτησε τα χρήματα από την υπάλληλο στο ταμείο.

Ο άνδρας, μπήκε κρατώντας όπλο στο σούπερ μάρκετ στον Κολωνό, στην οδό Ναυπλίου, απαίτησε χρήματα από την υπάλληλο.

Εκείνη, αν και υπό την απειλή όπλου, ενεργοποίησε το κουμπί συναγερμού και ειδοποίησε τον υπεύθυνο του καταστήματος, με αποτέλεσμα ο δράστης να το βάλει στα πόδια.

Μετά από το ανθρωποκυνηγητό των αρχών για να τον εντοπίσουν, ο 73χρονος όπως αποκαλύφθηκε βρέθηκε λίγο αργότερα στον Κολωνό, στην οδό Μύλων και συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για έναν Έλληνα, γεννημένο το 1953.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα περίστροφο διαμετρήματος 0.22 χιλιοστών.

Η προανάκριση για την υπόθεση έχει αναληφθεί από την ΤΔΕΕ Κολωνού, η οποία εξετάζει όλα τα στοιχεία γύρω από την απόπειρα ληστείας και την κατοχή του όπλου.