Κολωνός: Η στιγμή που φτάνει η αστυνομία μετά την εσκεμμένη παράσυρση του 22χρονου

Λίγα λεπτά μετά το ατύχημα που σημειώθηκε στον Κολωνό φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, με την εσκεμμένη παράσυρση και τον τραυματισμό 22χρονου από 27χρονο οδηγό.

Ο 27χρονος οδηγός που συνελήφθη στην Καλλιθέα το βράδυ του Σαββάτου (29.11.2025), φέρεται να χτύπησε με το όχημά του επίτηδες τον 22χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο με ασθενοφόρο στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται με σοβαρό τραύμα στο πόδι του, μετά την παράσυρση στον Κολωνό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τον 27χρονο που συνελήφθη, οι αρχές προσήγαγαν και μια νεαρή κοπέλα, στο σημείο όπου σημειώθηκε το ατύχημα.

Το newsit.gr εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα, λίγα λεπτά μετά την παράσυρση, στα οποία φαίνεται ένα όχημα της αστυνομία να φτάνει στο σημείο του συμβάντος.

Μάλιστα, σε βίντεο φαίνεται και η προσαγωγή της νεαρής κοπέλας, η οποία μετά το περιστατικό μπήκε στο περιπολικό και αποχώρησε από το σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο newsit.gr: «Περίπου στις 22:00 η ώρα καθόμουν εδώ στην εκκλησία Και είδα ένα αυτοκίνητο να έρχεται μαζί με μία κοπέλα που βρισκόταν μέσα και να καρφώνεται πάνω σε έναν ο οποίος καθόταν σε μία τύπου ράμπα και να τον ρίχνει κάτω.

Από ότι μάθαμε δύο τρία άτομα τον είχαν χτυπήσει πιο πριν και αυτός βρήκε τον έναν εδώ πέρα και γι’ αυτό τον χτύπησε με το αυτοκίνητο. Άφησε το αυτοκίνητο εδώ και έφυγε, το παιδί από ότι είδαμε δεν χτύπησε πάρα πολύ. Κάνα 10 λεπτό μετά κάποιοι άλλοι ήρθαν και έσπασαν το αυτοκίνητο αυτό που χτύπησε τον πιτσιρικά μετά ήρθε η αστυνομία και πριν φτάσει εξαφανίστηκαν».