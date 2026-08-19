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Κωνσταντίνος Τσουκαλάς: Στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο αντίο στον ακαδημαϊκό – Συγκινητικός ο επικήδειος από την εγγονή του

Το φέρετρο με τη σορό του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
Το φέρετρο με τη σορό του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον ακαδημαϊκό, κοινωνιολόγο και διανοούμενο, Κωνσταντίνο Τσουκαλά, το πρωί της Τετάρτης (19.8.26), στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 89 ετών με τον πολιτικό κόσμο να τον αποχαιρετά.

Η σύζυγος του ακαδημαϊκού, Φωτεινή Τσαλίκογλου, στενοί συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο, όπως ήταν και η τελευταία του επιθυμία. 

Μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε η ομιλία της εγγονής του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, η οποία περιέγραψε την αγάπη και την ανθρωπιά του παππού της, καθώς και τις αναμνήσεις της από αυτόν.

tsoukalas apotefrosi

Εκ μέρους της διοίκησης του Αποτεφρωτηρίου της Ριτσώνας, συλλυπήθηκε την οικογένεια του εκλιπόντος ο πρόεδρος του Αποτεφρωτηρίου, Αντώνης Αλακιώτης.

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