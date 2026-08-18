Κωνσταντίνος Τσουκαλάς: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον κορυφαίο κοινωνιολόγο – «Φώτισε τη δομή της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους»

Με αναφορές στην πολυσχιδή προσωπικότητα και τη μακρά προσφορά του στις κοινωνικές επιστήμες αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, τον ακαδημαϊκό, κοινωνιολόγο και διανοούμενο που έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 89 ετών. Από την πολιτειακή ηγεσία μέχρι κόμματα και πολιτικά πρόσωπα, τα συλλυπητήρια μηνύματα εστιάζουν στο αποτύπωμα που άφησε στην ελληνική κοινωνιολογία, αλλά και στη σταθερή παρουσία του στις μεγάλες πολιτικές και ιδεολογικές συζητήσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ένας ακαδημαϊκός με διεθνή διαδρομή και ενεργό συμμετοχή στον δημόσιο βίο, υπήρξε για δεκαετίες παρών στη συζήτηση γύρω από την ελληνική κοινωνία, το κράτος και τους πολιτικούς μετασχηματισμούς. Στα μηνύματα για την απώλειά του επανέρχονται η οξυδέρκεια της σκέψης του, η επιστημονική συγκρότηση και η ικανότητά του να συνδέει την πανεπιστημιακή έρευνα με τη δημόσια παρέμβαση.

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Τασούλας: «Φώτισε τη δομή της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας χαρακτήρισε τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά «έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες κοινωνιολόγους, ακαδημαϊκούς και διανοητές της εποχής μας».

«Με νηφαλιότητα και οξυδέρκεια, φώτισε μέσα από το έργο του τη δομή της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους και πρόσφερε εμβριθείς αναλύσεις για τη νεότερη ιστορική μας διαδρομή», ανέφερε, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Κακλαμάνης: «Πολυδιάστατη η προσφορά του στον δημόσιο βίο»

Στη συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά τόσο στην επιστήμη όσο και στον δημόσιο βίο στάθηκε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, κάνοντας λόγο για έναν από τους «κορυφαίους διανοητές και πανεπιστημιακούς» της χώρας.

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Οπως ανέφερε, ο Τσουκαλάς «σφράγισε με το οξυδερκές του πνεύμα, την επιστημονική του συγκρότηση και το συγγραφικό του έργο τη σύγχρονη ελληνική κοινωνιολογία και πολιτική σκέψη», ενώ χαρακτήρισε πολυδιάστατη την προσφορά του στον δημόσιο βίο, την έρευνα και τον πολιτισμό.

(Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI)

Μενδώνη: «Συνθεμελιωτής της κοινωνιολογίας στην Ελλάδα»

Για έναν από τους επιφανέστερους σύγχρονους διανοουμένους έκανε λόγο η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, χαρακτηρίζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά «συνθεμελιωτή του κλάδου της κοινωνιολογίας στην Ελλάδα».

Η κ. Μενδώνη αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ικανότητά του να συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με τη μελέτη της πραγματικότητας, αλλά και στη διαρκή δημόσια παρουσία του. «Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς δεν υπήρξε μόνο μεγάλος ταξιδιώτης, αλλά και πλοηγός ο ίδιος, στον κόσμο των ιδεών», σημείωσε, υπενθυμίζοντας τη διαδρομή του από τα χρόνια της αντίστασης στη δικτατορία έως την παρουσία του στη Βουλή.

Τσίπρας: «Ενας από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου μας»

Με προσωπική αναφορά αποχαιρέτησε τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά ο Αλέξης Τσίπρας.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου μας, έναν γλυκύτατο άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά», έγραψε, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στη σύζυγό του, Φωτεινή Τσαλίκογλου, και στους οικείους του.

Παπανδρέου: «Μεγάλο κενό στην ελληνική πνευματική ζωή»

Τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά αποχαιρέτησε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, κάνοντας λόγο για «έναν κορυφαίο κοινωνιολόγο και διανοούμενο με διεθνή ακτινοβολία».

Όπως ανέφερε, ο Τσουκαλάς «δεν υπήρξε ποτέ ένας ακαδημαϊκός αποκομμένος από την πραγματικότητα», αλλά συνέδεσε τη γνώση με τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τις ανισότητες.

«Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην ελληνική πνευματική ζωή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το έργο και οι ιδέες του θα συνεχίσουν να εμπνέουν τον δημόσιο διάλογο.

Βενιζέλος: «Κατάφερε να μείνει πάντα νέος»

Στη διαρκή πνευματική αναζήτηση του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στάθηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σημειώνοντας ότι «κατάφερε να μείνει πάντα νέος αναζητώντας διαρκώς νέες ερμηνευτικές προτάσεις».

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στην προσωπική σχέση που τους συνέδεε από τη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης, αποχαιρετώντας «το φωτεινό μυαλό του, τη χάρη του λόγου του, το μοναδικό του ύφος» και την ευγένεια με την οποία, όπως σημείωσε, αντιμετώπιζε τις πολιτικές διαφωνίες.