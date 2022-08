Άγρια επίθεση αγέλης 15 σκύλων εναντίον οικογένειας τουριστών στο ηφαίστειο Σουσάκι κοντά στην Κόρινθο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, τρία παιδιά και ο Έλληνας κηδεμόνας τους τραυματίστηκαν.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο 9χρονος Ντάνι Καπετάνιος, ο πατέρας του Σταμάτης, 52 ετών, και η ξαδέρφη του μικρού, η Ρόξι, 11 ετών, δέχθηκαν άγρια επίθεση από αγέλη 15 σκύλων στις 13 Αυγούστου έξω από την Κόρινθο, όπου βρέθηκαν για διακοπές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τέντι, 9 χρόνων, βρέθηκε κι αυτός περικυκλωμένος από τα άγρια ​​σκυλιά στο ηφαίστειο Σουσάκι, κοντά στην πόλη, αλλά γλίτωσε χωρίς κάποιον τραυματισμό.

Ο 52χρονος Σταμάτης Καπετάνιος περιγράφει: «Είχαμε περπατήσει ένα χιλιόμετρο στο τουριστικό μονοπάτι πριν μας πλησιάσουν τα σκυλιά. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να βάλω το σώμα μου ανάμεσα στα ζώα και τα παιδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είχα μόνο ένα σακίδιο με τα μπουκάλια νερού των παιδιών. Τα χρησιμοποίησα για να σταματήσω τα σκυλιά μέχρι που με έριξαν στο έδαφος και άρχισαν να με δαγκώνουν».

«Νόμιζα ότι θα πεθάνω», λέει ο πατέρας, περιγράφοντας στην Daily Mail τη σοκαριστική περιπέτεια που έζησε αυτός και η οικογένειά του.

Three British children are savaged by pack of up to 15 wild dogs during holiday in Athens https://t.co/cZOlBXUjVR