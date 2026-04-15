Κόρινθος: Στιγμές τρόμου για ηλικιωμένο ΑμεΑ στο νεκροταφείο – Τον χτύπησαν και τον λήστεψαν

Άγρια επίθεση από τρεις κουκουλοφόρους ληστές δέχτηκε ένας ηλικιωμένος έξω από το νεκροταφείο στα Εξαμίλια Κορίνθου.

Όπως κατήγγειλε ο ηλικιωμένος, που είναι και ΑμεΑ, στην αστυνομία στην Κόρινθο, οι τρεις ληστές τον πλησίασαν και τον ακινητοποίησαν με τη βία.

Στη συνέχεια, τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές, προκαλώντας του τραύματα.

Έπειτα, του έκλεψαν το πορτοφόλι και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Στο KorinthosTv.gr, μίλησε για το σοβαρό περιστατικό ο πρόεδρος του Σωματείου ΑμεΑ νομού Κορινθίας, Βασίλης Σπανός.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.

Το θύμα της επίθεσης, προσπαθεί ακόμη να ξεπεράσει το σοκ που υπέστη.