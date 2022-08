Τις στιγμές της επίθεσης αγέλης 15 σκυλιών έξω από την Κόρινθο, ξετυλίγει ο Σταμάτης Καπετάνιος, 52 ετών. Οι πληγές που «κληρονόμησε» ο ίδιος και τα τρία μικρά παιδιά που είχε μαζί του ο ομογενής από τη Βρετανία, σοκάρουν.

Ο 52χρονος Σταμάτης Καπετάνιος, Έλληνας που ζει στη Βρετανία, είχε πάει με τα τρία ανήλικα κοντά στην Κόρινθο, στην περιοχή του ανενεργού ηφαιστείου Σουσάκι, στις 13 Αυγούστου.

Όπως αποκάλυψε η Daily Mail, ο 9χρονος Ντάνι Καπετάνιος, ο πατέρας του Σταμάτης, 52 ετών, και η ξαδέρφη του μικρού, η Ρόξι, 11 χρόνων, δέχθηκαν άγρια επίθεση από αγέλη 15 σκύλων την προπαραμονή του Δεκαπενταύγουστου έξω από την Κόρινθο, όπου βρέθηκαν για διακοπές.

Ο άλλος ανιψιός του Σταμάτη, ο 9χρονος Τέντι, βρέθηκε κι αυτός περικυκλωμένος από τα άγρια ​​σκυλιά στο ηφαίστειο Σουσάκι, που βρίσκεται κοντά στην πόλη, αλλά αυτό το παιδί γλίτωσε χωρίς κάποιον τραυματισμό.

