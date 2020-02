Κοροναϊός: Η μαρτυρία του Έλληνα που είναι σε καραντίνα στη Γαλλία

Έζησε από κοντά την κόλαση του κοροναϊού στην πόλη Γουχάν, αλλά πλέον βρίσκεται στην Ευρώπη. Ο λόγος για τον Αλεξ Ζαχάρ, τον Έλληνα που ήταν στην πτήση που ήρθε στη Γαλλία με 250 επιβάτες σήμερα Κυριακή (02.02.2020). Μαζί του επέστρεψε και η σύζυγός του που είναι οκτώ μηνών έγκυος.

Για δύο εβδομάδες ο Αλεξ Ζαχάρ θα χρειαστεί να παραμείνει στη Γαλλία σε καραντίνα, αλλά δηλώνει καλά στην υγεία του και σίγουρα τυχερός που εγκατέλειψε την κινεζική πόλη ”φάντασμα”.

”Μας είχαν με μάσκα στο αεροπλάνο και ήταν γιατροί γύρω μου. Θα με κρατήσουν εδώ για 14 μέρες πριν μπορέσω να ταξιδέψω, αλλά όταν μπορέσω να φύγω το σχέδιο μου είναι να έρθω στην Αθήνα. Δεν έχω κανένα σύμπτωμα αλλά θα μας κρατήσουν ούτως ή άλλως σε καραντίνα. Καλύτερα αυτό από το να μέναμε στη Γουχάν. Η γυναίκα μου είναι εδώ μαζί μου είναι οκτώ μηνών έγκυος, δεν μπορούσαμε να κάτσουμε παραπάνω. Αν δεν είχαμε τους Ελληνες διπλωμάτες να μας βοηθήσουν θα ήμουν ακόμα εκεί με τη γυναίκα μου η οποία είναι οκτώ μηνών και ήταν πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, έπρεπε να φύγουμε γρήγορα”, τόνισε ο Αλεξ Ζαχάρ.

Από εκεί και πέρα σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Υγείας υπήρχε ένα άτομο το οποίο εκδήλωσε κάποια περίεργα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης και έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Έχει ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο και έχει μπει σε ειδική καραντίνα.

Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν ακόμα δύο Έλληνες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Γουχάν και είναι σε επικοινωνία με την ελληνική πρεσβεία στο Πεκίνο και το υπουργείο Εξωτερικών. Η Αθήνα μάλιστα αναζητά πτήση ώστε αμφότεροι να επιστρέψουν στην Ελλάδα το συντομότερο δυνατό.

Στο μεταξύ την ευγνωμοσύνη στη Γαλλία για την οργάνωση του επαναπατρισμού Έλληνα και άλλων πολιτών της ΕΕ από την πόλη Ουχάν της Κίνας, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, εκφράζει με ανάρτηση στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών στην ίδια ανάρτηση ευχαριστεί τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-ιβ Λε Ντριάν και το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών για την αλληλεγγύη και την υποστήριξή τους.

Grateful to #France for organizing the repatriation of Greek & other EU citizens from #Wuhan, #China, with support from the #EU Civil Protection Mechanism #EUCivPro. We thank FM @JY_LeDrian & our colleagues at @francediplo_EN for their solidarity & support https://t.co/KgdjFc1gsR

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 2, 2020