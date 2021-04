Παρασκευή σήμερα, 09.04.2021, και όπως κάθε Παρασκευή, ο Νίκος Χαρδαλιάς ενημέρωσε ζωντανά για το πώς «κινείται» στην χώρα μας ο κορονοϊός.

Ήδη έχει ανακοινωθεί πως ανοίγουν τα Λύκεια την προσεχή Δευτέρα, ενώ όπως σας έχει ήδη ενημερώσει το newsit.gr, ειλημμένη είναι η απόφαση για άνοιγμα του λιανεμπορίου στην Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα, αλλά όχι την Κοζάνη.

Όλα αυτά ενώ ο ΕΟΔΥ έχει ήδη ανακοινώσει 2.747 νέα κρούσματα κορονοϊού τις τελευταίες 24 ώρες, με την Αττική να καταγράφει 1.248, δηλαδή και πάλι σχεδόν τα μισά.

Η Θεσσαλονίκη κατέγραψε 379, η Αχαΐα 111 και η Κοζάνη 62 (σ.σ. δείτε εδώ αναλυτικά την γεωγραφική κατανομή των νέων μολύνσεων).

Μαζί με τον Νίκο Χαρδαλιά, ως συνήθως, βρέθηκαν οι καθηγητές Παπαευαγγέλου και Μαγιορκίνης, αλλά και ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

«Καμπανάκι» για την ενδοοικογενειακή μετάδοση

Τον λόγο πήρε αρχικά η Βάνα Παπαευαγγέλου, λέγοντας πως οι μεγάλες πόλεις παρουσιάζουν αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο, τονίζοντας πως η ενδοοικογενειακή μετάδοση παραμένει ένα μεγάλο «αγκάθι».

«Να προσέχουμε χωρίς υπερβολές», είπε ακόμα, σημειώνοντας πως την τελευταία εβδομάδα είχαμε πάνω από 3.000 κρούσματα ημερησίως κατά μέσο όρο, όμως έχουν αυξηθεί και τα τεστ. Ο δείκτης θετικότητας έχει παραμείνει σταθερός τις τελευταίες μέρες και μάλιστα παρουσιάζει μια μικρή μείωση.

«Την επόμενη εβδομάδα με τα ατομικά τεστ θα έχουμε περισσότερα κρούσματα αλλά αυτός είναι και ο στόχος, να καταγράφουμε τους ασυμπτωματικούς φορείς», σημείωσε ακόμη, λέγοντας πως 5.500 συμπολίτες μας νοσηλεύονται με κορονοϊό και πως η πληρότητα των εντατικών φτάνει το 85%.

Ακολούθως, αναφέρθηκε στα Λύκεια που ανοίγουν από Δευτέρα, 12.04.2021, υπογραμμίζοντας πως όλες οι κινήσεις «χαλάρωσης των μέτρων» θα γίνεται σταδιακά (σ.σ. δείτε εδώ αναλυτικά όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την επαναλειτουργία των Λυκείων).

Νέες περιοχές σε σκληρό lockdown – Ποιες «κατεβαίνουν» επίπεδο

Ακολούθως, τον λόγο πήρε ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος ανακοίνωσε τα εξής: «Η επιδείνωση έχει ως αποτέλεσμα με ομόφωνη εισήγηση των ειδικών την ένταξη στο επίπεδο σκληρού Lockdown της Περιφερειακής Ενότητας Κω και του δήμου Ήλιδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας».

Κατεβαίνουν, ωστόσο, από το «βαθύ κόκκινο» στο «κόκκινο» από Δευτέρα η Αιτωλοακαρνανία, η Αργολίδα και μέρος της Φθιώτιδας. Επίσης οι δήμοι Μαντουδίου, Ιστιαίας – Αιδηψού, ο δήμος Κατερίνης, ο δήμος Αστυπάλαιας και ο δήμος Σκιάθου.

Μαγιορκίνης: Επιβαρύνθηκαν Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Γκίκας Μαγιορκίνης, ο οποίος τόνισε πως η πίεση στο ΕΣΥ παραμένει υψηλή, συμπληρώνοντας ότι παρατηρήθηκε σταθεροποίηση των θανάτων. «Η Αττική επιβαρύνθηκε κατά 7% και η Θεσσαλονίκη σε 8%, ως προς τα ενεργά κρούσματα», ανακοίνωσε συγκεκριμένα.

Ανοίγουν Λύκεια και λιανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη και Αχαΐα

Και συνέχισε ο Νίκος Χαρδαλιάς: «Από Δευτέρα, 12.04.2021, επαναλειτουργούν τα καταστήματα ΟΠΑΠ, με εξαίρεση το ΟΠΑΠ play και τα τυχερά παιχνίδια με κερματοδέκτη.

Το λιανεμπόριο συνεχίζει την λειτουργία του, αλλά αλλάζει το όριο ατόμων στα καταστήματα, καθώς αίρεται το πλαφόν των 20 ατόμων και πλέον η αναλογία έχει ως εξής:

Για επιφάνειες καταστημάτων έως 500 τετραγωνικά, 1 άτομο ανά 25 τετραγωνικά. Για επιφάνειες άνω των 500 τετραγωνικών, για κάθε 100 τετραγωνικά πλέον των 500, επιτρέπεται ένας πελάτης

Αποφασίστηκε επίσης η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου στην Αχαΐα με click in shop και click away, ενώ στην Θεσσαλονίκη μόνο με click away. Στην Κοζάνη δεν θα επαναλειτουργήσουν, καθώς η επιδημιολογική εικόνα είναι… κατακόκκινη.

«Νωρίς ακόμη για το Πάσχα…» – Πάνε για αργότερα και τα malls

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν εξετάζονται σενάρια «ανοίγματος» των μετακινήσεων από νομό σε νομό, ενόψει του Πάσχα, ο Νίκος Χαρδαλιάς ήταν ξεκάθαρος: Συγκεκριμένα τόνισε πως απέχουμε ακόμη τρεις εβδομάδες από το Πάσχα κι έτσι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, αποφεύγοντας να δώσει την οποιαδήποτε -πιο συγκεκριμένη- απάντηση.

Σε ερώτηση σχετικά με τα εμπορικά κέντρα, η Βάνα Παπαευαγγέλου απάντησε πως οι ειδικοί αποφάσισαν να επανεξετάσουν την επαναλειτουργία τους σε επόμενη συνεδρίαση, καθώς κρίθηκε πως ακόμη είναι νωρίς. «Άλλο να περιμένεις έξω, στην Ερμού κι άλλο σε ένα κλειστό εμπορικό κέντρο, παρά το ότι είναι ψηλοτάβανα και ως χώροι μεγάλοι».

Κορονοϊός: Δείτε ολόκληρη την ενημέρωση Χαρδαλιά όπως μεταδόθηκε ζωντανά

Φωτογραφίες αρχείου: Intime.