Κορονοϊός: Τι θα κρίνει αν, πότε και πως θα ανοίξουν τα μαγαζιά

Τα μαγαζιά κλειστά για πολλοστή μέρα, το lockdown σε πλήρη εξέλιξη και η συζήτηση για το αν και πότε θα ανοίξει και πάλι το λιανεμπόριο κι αν αυτό θα είναι με click away ή click in shop, έχει ήδη αρχίσει να «φουντώσει». Και ενδεχομένως να… καίει κιόλας.

Είναι δεδομένη, με την κατάσταση στην οικονομία, η επιθυμία της κυβέρνησης να ανοίξουν τα μαγαζιά. Δεν είναι όμως ίδια και η θέληση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, εκείνων που βάσει των δεδομένων κρίνουν, αποφασίζουν και εισηγούνται.

Η Επιτροπή φαίνεται να είναι διχασμένη και γι’ αυτό το θέμα και οι περισσότεροι από τους ειδικούς είναι αντίθετοι στο άνοιγμα των καταστημάτων.

Παρά τη… θέληση, η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν θα πάει κόντρα στους ειδικούς. Και από τη στιγμή που τα, μέχρι στιγμής, δεδομένα δείχνουν ότι η εισήγηση θα είναι αρνητική, δύσκολα ο πρωθυπουργός να πάει κόντρα και θα αποφασίσει άνοιγμα του λιανεμπορίου.

Οι όποιες αποφάσεις θα γίνουν γνωστές στο τέλος της εβδομάδας. Ό,τι αποφασίσουν οι λοιμωξιολόγοι, θα γίνει η εισήγηση στην κυβέρνηση και ο Νίκος Χαρδαλιάς στην ενημέρωση της Παρασκευής θα κάνει γνωστό το τι θα γίνει.

Σταμπουλίδης: Θα προτείνουμε άνοιγμα στις 18 Ιανουαρίου

Την πρόθεση της κυβέρνησης να ανοίξουν τα μαγαζιά από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου είχε κάνει γνωστή νωρίτερα μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο γγ Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Είπε πως θα προταθεί να ανοίξουν στις 18 του μήνα με τη μέθοδο click in shop, τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και χρυσοχοΐας.

Σύμφωνα με τον γγ, υπάρχει πρόταση από την πλευρά του υπουργείου να λειτουργήσει όλη η αγορά με τους απαραίτητους κανόνες, καθώς κάποια στιγμή θα πρέπει να συμβαδίσει η λειτουργία της αγοράς με την πανδημία, καθώς έχει αποδειχθεί πως όταν τα μέτρα τηρούνται δεν υπάρχει επιδημιολογική επιβάρυνση.

Δείτε όλα όσα είπε

Γώγος: Δεν είναι ώρα για click in shop

Δεν είχε, πάντως, την ίδια άποψη για το άνοιγμα και το click in shop και ο Χαράλαμπος Γώγος, που μιλώντας στον ΣΚΑΙ δεν απέκλεισε ούτε καν το ενδεχόμενο ενός νέου lockdown ανάλογο με εκείνο του Μαρτίου.

Αναφερόμενος στο λιανεμπόριο, ο Χαράλαμπος Γώγος απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανοίξει στην παρούσα φάση με τη μέθοδο click in shop, παρόλο που όπως είπε και στον ίδιο αρέσει ως ιδέα. Ωστόσο «ακόμα δε λειτουργεί ούτε το click away. Είναι πρόωρο να μιλάμε για click in shop, αν και είναι μια έξυπνη λύση, γιατί θα επιτρέψει λίγο την κινητικότητα μέσα στα μαγαζιά και όχι βέβαια στον ρυθμό που υπήρχε. Νομίζω όμως ότι πρέπει να γίνει αυτό, όταν έρθει η ώρα του. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει πρώτα το click away, να τρέξει και στη συνέχεια να πάμε σε πιο τολμηρά πράγματα».

Δείτε τι δήλωσε ο Χαράλαμπος Γώγος