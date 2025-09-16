Συμβαίνει τώρα:
Κορυδαλλός: «Βοήθεια, άσε με» οι κραυγές της 26χρονης που ξυλοκοπήθηκε από ληστή – Βίντεο ντοκουμέντο

Η 26χρονη που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και ληστείας σήμερα το πρωί, ακούγεται σε βίντεο να φωνάζει συνεχώς: «Α βοήθεια... μη, μη....Άσε με, άσε με»
Ληστεία στον Κορυδαλλό
Κλαούντιο Σούμπασι

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο δράστης με τη μηχανή προσεγγίζει τη 26χρονη για να τη ληστέψει κι οι κραυγές της από τα χτυπήματα που δέχεται ξυπνούν τη γειτονία στον Κορυδαλλό, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται ο άγνωστος άνδρας να οδηγεί τη μηχανή του και να κινείται προς της διασταύρωση των οδών Ξενοφώντος και Σουρή στον Κορυδαλλό, όπου περπατούσε η 26χρονη γυναίκα.

Στην κάμερα ασφαλείας, εκτός από εικόνα καταγράφεται και ήχος. Στα πλάνα ακούγεται η μάχη που δίνει η κοπέλα με το ληστή. Αν και δέχεται αλλεπάλληλες γροθιές η 26χρονη παλεύει, ενώ συνεχώς φωνάζει προκειμένου ο δράστης να φοβηθεί και να φύγει.

Ο ληστής όμως δεν θα εγκαταλείψει το θύμα του κι όπως ακούγεται, τα χτυπήματα προς την 26χρονη είναι τόσο δυνατά με τους πόνους της κοπέλας να μετατρέπονται σε κραυγές. Παράλληλα η 26χρονη ακούγεται να φωνάζει συνεχώς: «Α βοήθεια… μη, μη….Άσε με, άσε με».

Η άγρια επίθεση σημειώθηκε σήμερα (16.09.2025) στις 6 το πρωί ενώ κοπέλα παρά τα ισχυρά χτυπήματα που δέχτηκε δεν θέλησε να μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο.

Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο nesit.gr, περιέγραψε: «Λίγο μετά τις 6 η ώρα το πρωί άκουσα φωνές από μία κοπέλα και βγήκα έξω την είδα την κοπέλα φοβισμένη και αυτός μόλις της είχε αρπάξει την τσάντα. Είχε αφήσει την μηχανή του εδώ και είχε φύγει».

Σύμφωνα με την καταγγελία της 26χρονης, ο άνδρας που γρονθοκόπησε της απέσπασε το πορτοφόλι, ενώ οι αστυνομικοί σε έρευνα που έκαναν βρήκαν τη μηχανή που είχε κλαπεί στις 5 Σεπτεμβρίου παρατημένη σε άλλο σημείο του Κορυδαλλού.

Οι αστυνομικές αρχές από βιντεοληπτικό υλικό και από μαρτυρίες προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη του δράστη και να τον συλλάβουν.

