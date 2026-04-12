Κρήτη: 94 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβους στους Καλούς Λιμένες – Συναγερμούς από τρία διαφορετικά περιστατικά

Σε εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες ώρες τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης και μεταφοράς μεταναστών, που εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβους σε θαλάσσιες περιοχές νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου (11.4.26).

Πρόκειται συνολικά για 94 μετανάστες που αναμένεται να μεταφερθούν στους Καλούς Λιμένες Κρήτης και από εκεί σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

Στο πρώτο περιστατικό, σκάφος της δύναμης Frontex με τη συνδρομή drone εντόπισε 44 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων 34 άτομα, ενώ με λίγη ώρα διαφορά εντοπίστηκε από ναυαγοσωστικό του Λιμενικού και drone, μια δεύτερη λέμβος με 22 άτομα σε θαλάσσια περιοχή 45 ν.μ νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Η τρίτη λέμβος στην οποία επέβαιναν 35 άτομα, εντοπίστηκε από σκάφος της δύναμης FRONTEX και drone, περίπου στα 55 ν.μ επίσης νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.