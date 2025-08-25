Κρήτη: Φαρμακοποιός έδωσε ληγμένο αντιπυρετικό σιρόπι σε μωρό

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό έγινε στη Μεσαρά, στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν φαρμακοποιός έδωσε σε μωράκι αντιπυρετικό σιρόπι που ήταν ληγμένο εδώ και 4 χρόνια.

Όπως έγινε γνωστό, μια οικογένεια επέλεξε να μείνει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Μεσαρά στην Κρήτη για να κάνει τις διακοπές του. Αυτές όμως γρήγορα πήραν την κάτω βόλτα όταν το μωράκι τους ανέβασε πυρετό και αποφάσισαν να του δώσουν αντιπυρετικό σιρόπι.

Οι γονείς το πήγαν αμέσως σε φαρμακείο για να αγοράσουν το σιρόπι. Βρήκαν φαρμακείο, αγόρασαν το φάρμακο και συνέχισαν τις διακοπές τους, χωρίς να τους δημιουργηθούν υποψίες για το αυτονόητο, ότι η ημερομηνία λήξης είναι ελεγμένη.

Όπως όμως διαπίστωσαν κατά την επιστροφή τους πίσω στο Ηράκλειο, το σιρόπι είχε λήξει, και μάλιστα ήταν ληγμένο από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Το ανησυχητικό αυτό συμβάν, δημιουργεί προβληματισμό στους καταναλωτές αναφορικά με το πόσο συχνά γίνονται έλεγχοι από τους υπαλλήλους γύρω από τα φαρμακευτικά είδη.

Μετά από αυτό το περιστατικό κρίνεται αναγκαίο να γίνει έλεγχος στο ιδιωτικό φαρμακείο προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των κανόνων ορθής φύλαξης και διάθεσης φαρμάκων και λοιπών προϊόντων αλλά και η διαδικασία απόσυρσης των ληξιπρόθεσμων φαρμάκων.