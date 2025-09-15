Ελλάδα

Κρήτη: Ημίγυμνος άντρας εισέβαλε σε εκκλησία και προσπάθησε να διαρρήξει το παγκάρι

Μπορεί να μην κατάφερε να κλέψει χρήματα αλλά προκάλεσε μεγάλες ζημιές στην εκκλησία
Ο διαρρήκτης της εκκλησίας
Ο διαρρήκτης της εκκλησίας

Ένα ντροπιαστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Μονή Αφέντη Χριστού στην Κρήτη, όταν άνδρας εισέβαλε στον ναό επιχειρώντας να διαρρήξει το παγκάρι και να κλέψει τα χρήματα που είχαν ρίξει μέσα οι πιστοί.

Στο βίντεο από μέσα από την Μονή στην Κρήτη, φαίνεται ο δράστης ο οποίος ήταν γυμνός από τη μέση και πάνω και φορούσε γυαλιά ηλίου έχοντας τυλίξει τη μπλούζα του στο κεφάλι. Ο άνδρας ανοίγει την πόρτα του ναού και κινείται κατευθείαν προς το παγκάρι, επιχειρώντας να το διαρρήξει και να πάρει τα χρήματα που υπήρχαν μέσα.

Ωστόσο, παρά την προσπάθεια του εκείνος δεν κατάφερε να ανοίξει το παγκάρι. όταν κατάλαβε μάλιστα ότι υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, πήρε ένα μεταλλικό αντικείμενο και άρχισε να χτυπάει την κάμερα για να την καταστρέψει, καταφέρνοντας να διακόψει την εικόνα.

Παρότι δεν αφαίρεσε χρήματα, προκάλεσε σημαντικές ζημιές στον ιερό χώρο, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Οι ζημιές που προκάλεσε ο δράστης
Οι ζημιές που προκάλεσε ο δράστης / φωτό neakriti

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο άνδρας έχει συλληφθεί από την αστυνομία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Atlantic Council και Όμιλος Antenna συνεργάζονται για τη σύσφιξη των σχέσεων Ευρώπης και Μέσης Ανατολής
Το AEGGIS θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει τη διαδικασία των υφιστάμενων Συνόδων της Ευρώπης και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της προσεχούς Συνόδου του 2026 στο Ριάντ
Atlantic Council και Όμιλος Antenna
Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ίμπρου στην Κρήτη - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής για τη διάσωση της 60χρονης
Λόγω του τραυματισμού η 60χρονη δεν μπορούσε να περπατήσει, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες να την μεταφέρουν με φορείο μέχρι την έξοδο του φαραγγιού στο χωριό Κομιτάδες
Φαράγγι 1
Υπόθεση Novartis – Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης: «Δεν προέκυψε κανένα συγκεκριμένο αποδεικτικό στοιχείο για την ενοχή του» λένε οι δικηγόροι του
«Η επιβολή μίας μικρής, σχεδόν συμβολικής ποινής με αναστολή συνιστά ένδειξη σαθρότητας της κατηγορίας», σημειώνουν οι νομικοί του σύμβουλοι
Δικαστική αίθουσα
Ο ΟΠΑΠ γεμίζει τις σχολικές τσάντες με ελπίδα – Στηρίζει τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας ΜΚΟ «Θεόφιλος»
Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί για κάθε παιδί μια νέα αρχή, γεμάτη όνειρα, χαρά και προσδοκίες. Η επιστροφή στα θρανία ήταν η αφορμή για να...
Οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας ΜΚΟ «Θεόφιλος»
Newsit logo
Newsit logo