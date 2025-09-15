Κρήτη: Ημίγυμνος άντρας εισέβαλε σε εκκλησία και προσπάθησε να διαρρήξει το παγκάρι

Ένα ντροπιαστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Μονή Αφέντη Χριστού στην Κρήτη, όταν άνδρας εισέβαλε στον ναό επιχειρώντας να διαρρήξει το παγκάρι και να κλέψει τα χρήματα που είχαν ρίξει μέσα οι πιστοί.

Στο βίντεο από μέσα από την Μονή στην Κρήτη, φαίνεται ο δράστης ο οποίος ήταν γυμνός από τη μέση και πάνω και φορούσε γυαλιά ηλίου έχοντας τυλίξει τη μπλούζα του στο κεφάλι. Ο άνδρας ανοίγει την πόρτα του ναού και κινείται κατευθείαν προς το παγκάρι, επιχειρώντας να το διαρρήξει και να πάρει τα χρήματα που υπήρχαν μέσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, παρά την προσπάθεια του εκείνος δεν κατάφερε να ανοίξει το παγκάρι. όταν κατάλαβε μάλιστα ότι υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, πήρε ένα μεταλλικό αντικείμενο και άρχισε να χτυπάει την κάμερα για να την καταστρέψει, καταφέρνοντας να διακόψει την εικόνα.

Παρότι δεν αφαίρεσε χρήματα, προκάλεσε σημαντικές ζημιές στον ιερό χώρο, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο άνδρας έχει συλληφθεί από την αστυνομία.