Κρήτη: Μαθητής εντοπίστηκε στον Άγιο Νικόλαο με 23 γραμμάρια χασίς και πάνω από 25.000 ευρώ – Συνελήφθη έξω από το σχολείο του

Ένα αδιανόητο περιστατικό εκτυλίχθηκε έξω από σχολείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης όταν μαθητής εντοπίστηκε με μεγάλη ποσότητα χασίς και δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά με τις αρχές να τον εντοπίζουν και να τον συλλαμβάνουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν χθες το πρωί (4/12/2025) όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας Αγίου Νικολάου, μετά από στοιχεία που είχαν σε βάρος του 17χρονου μαθητή, τον εντόπισαν την ώρα που έμπαινε στο σχολείο του και του έκαναν σωματικό έλεγχο.

Τότε, διαπίστωσαν πως είχε πάνω του 23 γραμμάρια χασίς, 555 ευρώ σε μετρητά και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στη συνέχεια οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του και στους γύρω χώρους και βρήκαν έναν χώρο στο πάρκιγνκ όπου χρησιμοποιούνταν από τον 17χρονο μαθητή ως «καβάτζα».

Εκεί βρήκαν και κατάσχεσαν συνολικά: κοντά στα 2 κιλά χασίς, 2,1 γραμμάρια κοκαΐνης, 27.710 ευρώ σε μετρητά, μία ζυγαριά και ένα μαχαίρι.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη της 52χρονης μητέρας του με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου, ενώ παράλληλα, αναζητείται και ο 52χρονος πατέρας του καθώς σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία και εξετάζεται αν εμπλέκεται στην υπόθεση.