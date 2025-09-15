Κρήτη: «Μου έκανε κεφαλοκλείδωμα και μου έδινε μπουνιές στο πρόσωπο» λέει καθαρίστρια για επίθεση από οδηγό

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγγέλλει ο σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ νομού Ηρακλείου στην Κρήτη και περιγράφει το θύμα της επίθεσης, μία καθαρίστρια του δήμου Φαιστού. Δράστης φέρεται ένας οδηγός αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με το cretapost.gr και τον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ νομού Ηρακλείου Κρήτης, ο νταής οδηγός επιτέθηκε και ξυλοκόπησε μία καθαρίστρια σε δρόμο της Φαιστού.

Όπως λέει η υπάλληλος στον Alpha, ο 57χρονος οδηγός ήθελε να περάσει με το αγροτικό του όχημα από τον δρόμο στον οποίο γινόταν η λαϊκή αγορά στις Μοίρες.

Φορώντας ορθοπεδικό κολάρο, η γυναίκα δηλώνει πως έχει αιμάτωμα στον αυχένα και κακώσεις στο κεφάλι από τις γροθιές που δέχτηκε από τον οδηγό, ενώ στο σημείο ήταν η ίδια με μία συνάδελφό της.

«Ενώ του αρνηθήκαμε με ωραίο τρόπο και είπαμε πως ”έχει μπροστά πάγκους, θα χτυπήσετε κάποιον άνθρωπο”, είπε ”εγώ θα περάσω”. Έδωσε μία με το αμάξι, χτύπησε το κιγκλίδωμα και το καρότσι. Με βρίσκει στο πόδι και με χτυπάει», είπε η καθαρίστρια.

Σοκαριστική περιγραφή

«Πάω να βγάλω το κινητό να φωτογραφίσω την πινακίδα του. Δεν προλάβαμε να το κάνουμε, βγαίνει έξω, με πιάνει από το λαιμό να με πνίξει. Η κοπέλα άρχισε και έκλαιγε και φώναζε ”βοήθεια”» και στη συνέχεια «με έπιασε κεφαλοκλείδωμα και μου έδινε μπουνιές στο κεφάλι».

Ο 57χρονος οδηγός εγκατέλειψε αιμόφυρτη την υπάλληλο ενώ στο σημείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒ με τη γυναίκα να διακομίζεται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου. Σύμφωνα με την ίδια, ο οδηγός επέστρεψε μαζί με τον 27χρονο γιο του και εξαπέλυσε νέα φραστική επίθεση.

«Είναι απόλυτα κατακριτέο. Ο αντιδήμαρχος ήταν μαζί με την κοπέλα, πήγε μαζί και κάνανε μήνυση», δήλωσε ο δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης.

Ο 57χρονος οδηγός και ο 27χρονος γιος του συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο.