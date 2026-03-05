Κρήτη: Στη φυλακή γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής – Τον κατήγγειλε ο αδερφός του για ενδοοικογενειακή βία

Σάλος στην Κρήτη με τη φυλάκιση γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή, μετά τη σύλληψή του καθώς εκκρεμούσε δικαστική απόφαση σε βάρος του.

Τον αγροτοσυνδικαλιστή είχε καταγγείλει ο αδερφός για ενδοοικογενειακή βία το 2022 και η υπόθεση είχε πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα να βρεθεί στη φυλακή, σύμφωνα με το patris.gr.

Πριν λίγο καιρό το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων εξέδωσε καταδικαστική απόφαση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και εξύβριση και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 23 μηνών.

Την περασμένη Δευτέρα (02.03.2026), οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν βάσει της καταδικαστικής απόφασης και τον μετέφεραν στις φυλακές Νεάπολης όπου και παραμένει μέχρι να εκτίσει την ποινή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής είχε ενεργή συμμετοχή στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο αλλά και στην Αθήνα.