Κρήτη: Θρήνος για τον 27χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Θα περνούσε τον Δεκαπενταύγουστο με τους γονείς του

Ξημερώματα παραμονής του Δεκαπενταύγουστου κόπηκε το νήμα της ζωής του 27χρονου σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ. Πήγαινε να παραλάβει τους γονείς του που έφταναν στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί της Πέμπτης (14.08.2025), στο ύψος του κόμβου του Ταυρωνίτη στον ΒΟΑΚ.

Από άγνωστο προς το παρόν λόγο, το αυτοκίνητο του 27χρονου ξεφεύγει από την πορεία του και πέφτει στο στηθαίο και στο πρανές του δρόμου.

Ο νεαρός οδηγός εκσφενδονίζεται από το όχημα τραυματισμένος θανάσιμα.

Διασώστες του ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκαν από διερχόμενους οδηγούς έσπευσαν στο σημείο, αλλά παρά τις προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή τελικά υπέκυψε στα τραύματά του λίγο πριν φτάσει στο νοσοκομείο Χανίων.

Η μοίρα επεφύλασσε να μετατραπεί η γιορτή του Δεκαπενταύγουστου σε θρήνο για τους τραγικούς γονείς και τους οικείους του 27χρονου, ο οποίος καταγόταν από περιοχή της Αττικής αλλά διέμενε στα Χανιά.