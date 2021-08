Αν δεν ξέρεις καλά Αγγλικά σήμερα, οι επαγγελματικές σου προοπτικές σου είναι περιορισμένες, ακόμα και σε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Αν, μάλιστα, σχεδιάζεις καριέρα σε μεγάλες εταιρείες, ελληνικές ή πολυεθνικές, όπου τα Αγγλικά είναι η κύρια γλώσσα, πρέπει, αποφοιτώντας από το πανεπιστήμιο, να μπορείς να τα χειρίζεσαι με άνεση και να γνωρίζεις καλά και την ορολογία του επαγγελματικού σου τομέα.

Όμως, αρκετοί μαθητές τελειώνουν το Λύκειο χωρίς επάρκεια Αγγλικών. Για να τους δώσει τον χρόνο να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους, το BCA College προσφέρει μία εξαιρετική επιλογή: μπορούν να παρακολουθήσουν τα πρώτα δύο χρόνια σπουδών στα Ελληνικά. (Υπάρχουν και αμιγώς αγγλόφωνες τάξεις για όσους σπουδαστές το επιλέξουν). Ταυτόχρονα, αξιοποιoύν αυτό το διάστημα, κάνοντας, μέσα στο Κολλέγιο, εντατικά Αγγλικά, χωρίς, φυσικά, κανένα επιπλέον κόστος. Το BCA προσφέρει επίσης στους φοιτητές του τη δυνατότητα να μάθουν προαιρετικά και Ισπανικά ή/και Κινεζικά, δύο άλλες ευρέως διαδεδομένες γλώσσες στον χώρο των επιχειρήσεων, επίσης χωρίς κόστος.

Το BCA έχει αναπτύξει ένα προηγμένο σύστημα εκμάθησης Αγγλικών που συνδυάζει βιωματική διδασκαλία και πληροφορική ώστε οι σπουδαστές του, μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών, αισθάνονται ότι εντάσσονται σε βρετανικό περιβάλλον και λειτουργούν σαν να ζούσαν στη Μεγ. Βρετανία. Άλλωστε οι σπουδές στο BCA είναι πανομοιότυπες με αυτές των Βρετανών συναδέλφων τους του κορυφαίου σε επιχειρησιακές σπουδές Πανεπιστημίου του Δυτικού Λονδίνου (University of West London) με το οποίο το BCA συνήψε ακαδημαϊκή συνεργασία, και οι τίτλοι σπουδών που παίρνουν ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους στο BCA είναι το πτυχίο Bachelor’s και ο μεταπτυχιακός τίτλος Master’s του University of West London, τίτλοι που αναγνωρίζονται απ’ όλον τον κόσμο – και από το ελληνικό κράτος – και είναι επαγγελματικά ισότιμοι με τους αντίστοιχους των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, ακόμα και για εργασία στο ελληνικό Δημόσιο.

Στα δύο τελευταία έτη σπουδών του BCA/ University of West London, όλα τα μαθήματα γίνονται στα Αγγλικά. Έτσι, ένας φοιτητής ναυτιλιακών σπουδών, διοίκησης ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, digitalmarketing, χρηματοοικονομικών, management, τομέων στους οποίους εξειδικεύεται το BCA εδώ και 50 χρόνια, αποφοιτά ως “Βρετανός”, γνωρίζοντας άψογα Αγγλικά και κατέχοντας βρετανικό πτυχίο, ακόμα κι αν ξεκίνησε τις σπουδές του από ελληνόφωνο τμήμα. Επιπλέον, αυτά τα 4 χρόνια θα έχει ζήσει σε ένα μοντέρνο City Campus εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας (από το ηλεκτρονικό πάσο μέχρι τη μέθοδο Blended Learning που συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία της δια ζώσης και της ηλεκτρονικής διδασκαλίας), θα είναι συνδεδεμένος on line με τις μεγαλύτερες πηγές πληροφοριών και βάσεις δεδομένων του τομέα του, θα έχει μόνιμη πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του BCA και του University of West London και θα έχει συνεργαστεί με Έλληνες και Βρετανούς φοιτητές σε δεκάδες εργασιών.

Όλα αυτά χωρίς να φύγει απο την Ελλάδα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του BCA, ειδικά σε περιόδους που οι μετακινήσεις είναι δύσκολες και η ζωή στο Λονδίνο ακριβή, είναι πως προσφέρει το απόλυτο “πακέτο” βρετανικής εκπαίδευσης, στην Ελλάδα, με “βάση” το γνωστό μπλε κτήριο στο 205 της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Σπουδάζοντας στο BCA, ξεκινάς τις σπουδές σου ως Έλληνας και αποφοιτάς ως Βρετανός. Από κει κι ύστερα, είναι στο χέρι σου να ορίσεις την επαγγελματική σου σταδιοδρομία. Με ένα “γερό” βρετανικό πτυχίο και με Αγγλικά σαν να είναι η μητρική σου γλώσσα, όλες οι πόρτες, και στην Ελλάδα και στο κόσμο, είναι ορθάνοιχτες.