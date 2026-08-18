Ελλάδα

Ξεκίνησε η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου – Πάνω από 90.000 επιβάτες βρέθηκαν στα λιμάνια τη Δευτέρα

Οι επιστροφές έχουν ήδη αρχίσει να ενισχύονται, με το κύμα επιστροφής να αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο
λιμάνι πειραιά
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
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Περισσότεροι έρχονται παρά φεύγουν από την Αττική τις τελευταίες ώρες, με τα λιμάνια να είναι γεμάτα και τα πλοία να βρίσκονται σε 100% πληρότητα με τη σταδιακή επιστροφή των αδειούχων από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Η Δευτέρα 17 Αυγούστου ήταν μία από τις ημέρες με τη μεγαλύτερη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς συνολικά περισσότεροι από 90.000 επιβάτες μετακινήθηκαν από και προς τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τα τρία λιμάνια αναχώρησαν συνολικά 43.764 επιβάτες, ενώ προς αυτά επέστρεψαν 48.790 επιβάτες.

Για πρώτη φορά το ισοζύγιο μεταξύ αναχωρήσεων και αφίξεων γέρνει αισθητά προς την πλευρά των επιστροφών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κίνηση στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, όπου η διαφορά μεταξύ εκείνων που αναχώρησαν και εκείνων που επέστρεψαν παραμένει μικρή.

Ενδεικτικά, από το λιμάνι του Λαυρίου αναχώρησαν 2.865 επιβάτες, ενώ επέστρεψαν 2.921, δηλαδή περίπου 56 περισσότεροι επιβάτες από όσους έφυγαν.

Οι επιστροφές έχουν ήδη αρχίσει να ενισχύονται, χωρίς ωστόσο να έχει κορυφωθεί ακόμη το κύμα επιστροφής των αδειούχων.

Στον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο αναμένεται τις επόμενες ημέρες να καταγραφεί ακόμη μεγαλύτερη κίνηση, καθώς σταδιακά ολοκληρώνεται η περίοδος των θερινών διακοπών και περισσότεροι ταξιδιώτες επιστρέφουν στην Αττική.

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