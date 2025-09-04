Κύκλωμα μετέφερε σε κρύπτη αυτοκινήτου κοκαΐνη στην Κρήτη – Τρεις συλλήψεις, «μπλόκο» σε 11 κιλά

Στην εξάρθρωση συμμορίας που διακινούσε κοκαΐνη στην Κρήτη προχώρησαν οι αρχές. Έκρυβαν τα ναρκωτικά σε ειδική κρύπτη αυτοκινήτου.

Για την υπόθεση διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στην Κρήτη συνελήφθησαν 3 Έλληνες ηλικίας 62, 63 και 60 ετών, μέλη του κυκλώματος, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται ένα ακόμη άτομο, στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Από τον περασμένο Ιούνιο οι 4 κατηγορούμενοι είχαν φτιάξει συμμορία όπου έκανε παράνονη εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στη χώρα και συγκεκριμένα στην Κρήτη.

Για την προμήθεια και την διακίνηση ναρκωτικών τα μέλη χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητο, στο οποίο υπήρχε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, η οποία λειτουργούσε με χρήση ηλεκτρικού μηχανισμού και συγκεκριμένους αυτοματισμούς.

Το συγκεκριμένο ΙΧ χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για την μεταφορά των ποσοτήτων κοκαΐνης, το οποίο στη συνέχεια έκρυβαν ο 62χρονος και ο 60χρονος σε νοικιασμένα σπίτια σε περιοχές της Αττικής.

Μετά την προετοιμασία του οχήματος με την απόκρυψη στο εσωτερικό ποσοτήτων κοκαΐνης, το παραλάμβανε ο 63χρονος, ο οποίος είχε αποκλειστικό ρόλο της αυθημερόν μεταφοράς της κοκαΐνης στο άλλο μέλος της οργάνωσης σε περιοχή της Κρήτης.

Για την εξάρθρωση των μελών της συμμορίας, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και τη συνδρομή του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, καθώς και της Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Το αυτοκίνητο των μελών της συμμορίας βρέθηκε σε περιοχή του Ηρακλείου και ακινητοποιήθηκε, όπου κατά την έρευνα σε αυτό, εντοπίστηκε η ειδική κρύπτη στο χώρο της ρεζέρβας.

Με κατάλληλους συνδυασμούς ενεργειών ενεργοποιήθηκε ηλεκτρικό σύστημα απασφάλισης του εν λόγω χώρου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 συσκευασίες τύπου Vacuum, που περιείχαν κοκαΐνη συνολικής ποσότητας 11 κιλών και 736 γραμμαρίων.

Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε και συνελήφθη ο 63χρονος.

Παράλληλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής, ο 62χρονος και ο 60χρονος.

Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και άλλους χώρους που χρησιμοποιούσαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

18 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους ενός κιλού και 212 γραμμαρίων,

4 δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους από 175 έως 185 εκατοστά,

6 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 15,8 γραμμαρίων,

αυτοσχέδια συσκευασία (αλουμινόχαρτο) που περιείχε βραστή κοκαΐνη μεικτού βάρους 2,6 γραμμαρίων,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

καραμπίνα τύπου Flaubert,

2 πιστόλια με αποστομωμένη κάνη,

το χρηματικό ποσό των -2.000- ευρώ,

3 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

2 φορητές συσκευές αποθήκευσης USB stick και

Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο και δίκυκλο μοτοσυκλέτα.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών, τα κέρδη που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης φτάνουν τα 200.000 έως 280.000 ευρώ, ενώ το όφελος από την πώληση των 11 κιλών και 736 γραμμαρίων θα ανέρχονταν στο χρηματικό ποσό των 293.400 έως 410.760 ευρώ.

Η κοκαίνη που κατασχέθηκε θα αποσταλεί στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση.